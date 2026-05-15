Plazo fijo vs billeteras virtuales: qué conviene para obtener $100.000 por mes

Los rendimientos que ofrecen los bancos

Los rendimientos ofrecidos por las plataformas son significativamente mayores que los que brindan las entidades bancarias en este 15 de mayo de 2026. De acuerdo con la tabla elaborada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), confeccionada con los 10 bancos de mayor volumen de depósitos, el Banco de la Provincia de Buenos Aires es el que mayores tasas ofrece con un 19,5% de TNA por un plazo fijo de $100.000 a 30 días; seguido del Banco BBVA con un 18,75%; el Banco de Galicia con 18,25%; el Banco Macro con un 18%; el Banco de la Nación Argentina con un 17,5% y Banco Credicoop con un 17,5%, cifras que quedan rezagadas frente a la agresiva estrategia de captación de las interfaces tecnológicas.