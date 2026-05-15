Plazo fijo vs billeteras virtuales: qué conviene para obtener $100.000 por mes

Resumen para apurados
- Ahorristas en Argentina comparan billeteras virtuales y plazos fijos bancarios este mayo para obtener $100.000 mensuales, ante una marcada diferencia en las tasas de interés.
- Las fintech lideran con tasas de hasta 27% anual y liquidez inmediata, superando el 19,5% máximo de los bancos tradicionales, que exigen inmovilizar el capital por 30 días.
- La competencia por la liquidez se traslada al celular. El sector fintech se consolida como refugio ante la inflación, aunque expertos sugieren revisar topes y condiciones de uso.
El mercado financiero se está transformando. Mientras que los bancos, los tradicionales proveedores de herramientas como el plazo fijo, experimentan oscilaciones en sus tasas nominales, las billeteras virtuales encuentran mayor espacio entre las posibilidades de los ahorristas. Muchos monederos electrónicos sumaron esta función, como es el caso de Naranja X o Ualá, emulando las estrategias de las entidades bancarias para ofrecer rendimientos incluso más atractivos.
El plazo fijo es una inversión en la cual se deposita el capital por un tiempo determinado y al vencimiento se recibe el monto invertido más intereses. Con la aparición de nuevas alternativas de capitalización como aplicaciones digitales y fondos comunes, las entidades convencionales encontraron mayor competencia, donde los instrumentos electrónicos se convierten en los activos de mayor crecimiento, sumando utilidades como la posibilidad de inmovilizar los fondos en apartados como “Frascos” en el caso de Naranja X.
Comparativa de rendimientos y nuevas funciones
Así, muchas plataformas digitales ofrecen no solo la posibilidad de generar réditos diarios en las llamadas cuentas remuneradas, sino que también permiten aprovechar los mayores beneficios de una colocación tradicional. En el caso de Naranja X, que sumó la posibilidad de crear “Frascos fijos” de 30 a 180 días, la Tasa Nominal Anual se mantiene en un 21%, mientras que en un “Frasco” común —donde es posible retirar o agregar efectivo en cualquier momento por un período de 7 a 29 días— el rendimiento es del 19%.
Otra billetera virtual que también ofrece la posibilidad de generar Plazos Fijos es Ualá. La aplicación permite dejar el dinero inmovilizado por un tiempo no menor a 30 días y, una vez finalizado ese lapso, se recibe el capital más los intereses acumulados. Esta plataforma ofrece un simulador de inversión donde el rendimiento anual es hoy del 20%. Así, si se depositan $300.000, se recibirán $304.931.
Mercado Pago, por su parte, no ofrece la función de Plazo Fijo con la característica de la inmovilización del dinero, pero sí permite generar “Reservas” con los mismos intereses de la cuenta remunerada. La aplicación permite a los usuarios separar el saldo para objetivos específicos, como organizar gastos, ahorrar para vacaciones o crear un fondo de emergencia. Los activos reservados siguen generando rendimientos diarios, que a día de hoy se establecen en un 18% y quedan protegidos contra débitos automáticos no deseados.
Los rendimientos que ofrecen los bancos
Los rendimientos ofrecidos por las plataformas son significativamente mayores que los que brindan las entidades bancarias en este 15 de mayo de 2026. De acuerdo con la tabla elaborada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), confeccionada con los 10 bancos de mayor volumen de depósitos, el Banco de la Provincia de Buenos Aires es el que mayores tasas ofrece con un 19,5% de TNA por un plazo fijo de $100.000 a 30 días; seguido del Banco BBVA con un 18,75%; el Banco de Galicia con 18,25%; el Banco Macro con un 18%; el Banco de la Nación Argentina con un 17,5% y Banco Credicoop con un 17,5%, cifras que quedan rezagadas frente a la agresiva estrategia de captación de las interfaces tecnológicas.
El ranking de las tasas más altas del mercado
En este escenario de competencia abierta, otras fintech han decidido elevar la vara para atraer la liquidez de los usuarios. Actualmente, el ranking lo lideran Ualá Plus y Fiwind, ambas con una Tasa Nominal Anual del 27% en sus cuentas remuneradas. Le siguen de cerca opciones como IOL Cash Management, que ofrece un 25,36%, y el Banco Carrefour, con un 23%. Estas variaciones responden a la necesidad de las aplicaciones de ofrecer un refugio frente a la inflación, permitiendo que el patrimonio no pierda valor mientras permanece disponible para gastos cotidianos.
La gran ventaja que inclina la balanza hacia el sector fintech es la liquidez inmediata. A diferencia del depósito bancario, que obliga a inmovilizar el capital por al menos 30 días, las cuentas remuneradas de plataformas como Prex Argentina (20,27%), Personal Pay (18,47%) o Mercado Pago (18,38%) permiten generar ganancias diarias sin perder la posibilidad de usar los fondos para transferencias o pagos en cualquier momento. Sin embargo, los expertos advierten que es fundamental leer la "letra chica" antes de elegir; mientras que algunas aplicaciones utilizan Fondos Comunes de Inversión (FCI) donde la tasa puede oscilar levemente según el mercado, otras establecen topes máximos de saldo remunerado. En definitiva, la pelea por los pesos se libra hoy en la pantalla del celular.