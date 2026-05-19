Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 20 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 20 de mayo una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas en Tucumán.
De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C. Durante la madrugada se espera cielo algo nublado, mientras que por la mañana y la tarde las condiciones pasarán a parcialmente nublado. Hacia la noche, el cielo se presentará mayormente nublado.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con probabilidades que se mantendrán entre 0% y 10%.
El informe del SMN también indica que los vientos serán leves, provenientes del sector sur, con velocidades estimadas entre 0 y 2 kilómetros por hora.
Para este martes, la capital tucumana registraba una temperatura de 18,7°C, con humedad del 54% y visibilidad de 9 kilómetros.