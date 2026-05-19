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Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 20 de mayo

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El frío no se va de Tucumán
El frío no se va de Tucumán LA GACETA / FOTOS ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 20 de mayo una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas en Tucumán.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C. Durante la madrugada se espera cielo algo nublado, mientras que por la mañana y la tarde las condiciones pasarán a parcialmente nublado. Hacia la noche, el cielo se presentará mayormente nublado.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con probabilidades que se mantendrán entre 0% y 10%.

El informe del SMN también indica que los vientos serán leves, provenientes del sector sur, con velocidades estimadas entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Para este martes, la capital tucumana registraba una temperatura de 18,7°C, con humedad del 54% y visibilidad de 9 kilómetros.

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