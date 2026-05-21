Cartas de lectores: trenes al sur tucumano

El 17 de abril de 1937 el Ferrocarril Central Córdoba puso en funcionamiento el servicio de Coches Motores en Tucumán. La primera unidad de transporte de pasajeros partió a las 8 del andén de la Estación Tucumán C.C., llevando a bordo al presidente de la Nación, Dr. Agustín P. Justo, y el Gobernador de Tucumán, Dr. Miguel Campero, con destino a la ciudad de Alberdi. Los primeros servicios fueron tipo expreso, prestando dos frecuencias diarias; años más tarde las frecuencias se incrementaron a 21; llegaban hasta Aguilares, Alberdi, La Cocha, Rumi Punco y La Madrid, circulando por la vía del noroeste (Ramal C.C. 12); y por la vía principal C.C., llegaban hasta Simoca, Atahona, Monteagudo. Las unidades de este servicio estaban dotadas de todos los adelantos técnicos, de origen húngaro, fabricados en la metal mecánica “Ganz - Mavag”; eran livianas y ello les permitía desarrollar velocidades entre 80 y 100 kilómetros por hora en ramales secundarios. Estaban dotados de baños, lavatorios y compartimentos para llevar mercaderías, correspondencias y bicicletas. Eran muy requeridos por los pobladores del sur tucumano; a diario viajaban estudiantes, maestras, policías, trabajadores. Los servicios se cumplían en horario. En el año 1960, los servicios partían de la Estación Tucumán, ubicada en la zona de El Bajo. A lo largo de estos 90 años, ningún medio de transporte de pasajeros pudo superar la calidad de servicio. En algunas oportunidades, LA GACETA se hizo eco del reclamo de los viajeros en su forma de trasladarse, sin obtener soluciones.