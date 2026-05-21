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Cartas de lectores: Academias Pitman
Hace 2 Hs

Academias Pitman, fundada en Buenos Aires en 1919, fue durante décadas una institución educativa de referencia en Argentina y Uruguay. Allí se enseñaban taquigrafía, dactilografía, caligrafía, secretariado, idiomas, contabilidad y dibujo, entre otros cursos, formando egresados destacados en el comercio, la administración y la cultura. Sus diplomas fueron ampliamente reconocidos y su libro Taquigrafía Pitman Comercial y Parlamentaria, aprobado por el Consejo Nacional de Educación, tuvo más de 60 ediciones. En Tucumán, la institución funcionó en la calle San Martín 575 y posteriormente en la calle 25 de Mayo 195, donde permaneció hasta su cierre. Esa sucursal fue testigo de la formación de generaciones de estudiantes que encontraron allí una enseñanza dedicada, práctica personalizada. Ya en la década de 1990, Academias Pitman incorporó cursos de informática, mostrando su capacidad de actualización y continuidad pedagógica. Recordar ese legado no es solo un ejercicio histórico: es reconocer que nuestra educación supo integrar tradición y modernidad, ofreciendo a los alumnos una formación completa y sólida. Hoy, cuando la enseñanza enfrenta el desafío de adaptarse a las nuevas tecnologías, el ejemplo de esta institución puede inspirar a recuperar valores como la disciplina, la precisión y la belleza de la escritura. Mantener viva la memoria de Academias Pitman es también preservar una parte de nuestra identidad cultural.

Martín E. Córdoba 

maresteban.cordoba@gmail.com

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