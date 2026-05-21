Tucumán encontró en la ficción una voz propia

La serie también reivindica algo fundamental: la necesidad de contar historias federales. En tiempos en los que las plataformas globales tienden a uniformar relatos y estéticas, resulta valioso que una producción argentina se anime a hablar desde un territorio específico, con sus conflictos sociales, sus memorias y sus identidades culturales. Ese es, quizás, el mayor triunfo de la serie: haber convertido a Tucumán en protagonista. La provincia no fue apenas una locación; fue una voz. Y detrás de esa voz aparecen generaciones enteras de actores, dramaturgos, directores y trabajadores culturales que llevan años construyendo una escena artística sólida, muchas veces invisibilizada por el circuito nacional. No es casual, además, que esta consagración llegue poco tiempo después del impacto internacional de “Belén”, la película que relató una historia tucumana y logró reconocimiento en festivales y circuitos internacionales. Ambos casos confirman que en Tucumán existe una generación artística capaz de producir obras competitivas, sensibles y universales sin renunciar a su identidad local. Cuando las historias se cuentan desde la verdad de un territorio, el mundo escucha.