Tucumán encontró en la ficción una voz propia

El triunfo de “Tafí Viejo, verdor sin tiempo” en los Premios Martín Fierro trasciende largamente el reconocimiento artístico a una serie exitosa. Lo ocurrido en la gala representa un hecho cultural y simbólico para Tucumán y para el interior argentino. No se trata solamente de que una ficción filmada en la provincia haya ganado tres de las categorías más importantes de la televisión nacional. Lo verdaderamente trascendente es que esa producción se construyó, en gran parte, con actores, técnicos, productores y trabajadores tucumanos, demostrando que el talento y la capacidad profesional no están concentrados únicamente en Buenos Aires.
Durante décadas, la industria audiovisual argentina estuvo atravesada por una lógica centralista que miró al interior apenas como escenario natural o postal pintoresca. Las grandes historias, las oportunidades y el reconocimiento parecían reservados exclusivamente para quienes circulaban dentro del circuito porteño. Esta serie vino a romper esa inercia. Mostró que desde Tucumán también pueden producirse contenidos de excelencia, con identidad propia, calidad técnica y profundidad narrativa.
El dato no es menor: buena parte del elenco y cerca del 70% del equipo técnico fueron tucumanos. Eso le otorgó autenticidad a cada escena y a cada personaje. La historia respira Tucumán.
La serie también reivindica algo fundamental: la necesidad de contar historias federales. En tiempos en los que las plataformas globales tienden a uniformar relatos y estéticas, resulta valioso que una producción argentina se anime a hablar desde un territorio específico, con sus conflictos sociales, sus memorias y sus identidades culturales. Ese es, quizás, el mayor triunfo de la serie: haber convertido a Tucumán en protagonista. La provincia no fue apenas una locación; fue una voz. Y detrás de esa voz aparecen generaciones enteras de actores, dramaturgos, directores y trabajadores culturales que llevan años construyendo una escena artística sólida, muchas veces invisibilizada por el circuito nacional. No es casual, además, que esta consagración llegue poco tiempo después del impacto internacional de “Belén”, la película que relató una historia tucumana y logró reconocimiento en festivales y circuitos internacionales. Ambos casos confirman que en Tucumán existe una generación artística capaz de producir obras competitivas, sensibles y universales sin renunciar a su identidad local. Cuando las historias se cuentan desde la verdad de un territorio, el mundo escucha.
También quedó expuesta una deuda pendiente. Resulta paradójico que una serie premiada como mejor ficción nacional no haya tenido nominaciones individuales para la mayoría de sus actores tucumanos. Esa ausencia confirma que todavía persiste una mirada porteñocéntrica dentro de buena parte de la industria cultural argentina.
La serie parece abrir ahora una puerta hacia el futuro. Demuestra que Tucumán tiene condiciones reales para convertirse en un polo audiovisual regional. Hay talento, formación, paisajes, identidad cultural y capacidad técnica. Lo que hace falta es sostener políticas de promoción, financiamiento y acompañamiento que permitan transformar experiencias aisladas en una industria estable.