Rosario fue una fiesta “decana”: Atlético goleó a Talleres y cerró el semestre con una sonrisa

Por otro lado, la gente fue otra de las grandes figuras. La tribuna asignada al equipo de 25 de Mayo y Chile fue una fiesta desde la previa del partido, con los cientos de hinchas que coparon los escalones del estadio. Alentaron sin parar todo el encuentro, salvo una pequeña confusión colectiva en el gol de Renzo Tesuri que abrió el marcador: en la era del VAR, ya es normal gritar los goles con cierto temor a que sean anulados desde la cabina. La tarde se coronó con un festejo en conjunto con los jugadores, que agradecieron el apoyo de una hinchada que supo respaldarlos hasta en los momentos más complicados.