Rosario fue una fiesta “decana”: Atlético goleó a Talleres y cerró el semestre con una sonrisa

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres de Córdoba en Rosario y clasificó a octavos de final de la Copa Argentina para cerrar con éxito el primer semestre del año.
- Con goles de Tesuri, Godoy y Laméndola, el equipo de Julio César Falcioni mostró su mejor nivel de la temporada tras dominar el encuentro ante una gran presencia de sus hinchas.
- Este triunfo consolida la mejoría del plantel, que ahora tendrá vacaciones hasta junio antes de disputar los octavos de final contra el ganador de Independiente o Unión.
Atlético tuvo una tarde soñada en Rosario. Sin dudas, ni el más optimista de los protagonistas pudo haberse imaginado despedir el primer semestre del año de esta manera. Con goles de Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola, el “Decano” venció 3-0 a Talleres de Córdoba, desplegó su mejor actuación futbolística en lo que va del año y avanzó, inexorablemente, a los octavos de final de la Copa Argentina.
Lo que se vio en la cancha del Parque Independendencia pareció ser una muestra empírica de un equipo que terminó de encontrar las respuestas que Julio César Falcioni buscaba. El buen partido frente a Banfield -pese al amargo empate sobre la hora- y la heroica victoria sobre River en el Monumental no fueron espejismos. Fueron señales concretas de un equipo que estaba en franca alza. Y esta tarde, en el estadio Marcelo Bielsa, terminó de florearse. Un regalo generoso al hincha que soportó los golpes de un duro semestre y que viajó más de 14 horas hacia la ciudad santafesina para copar la tribuna Lionel Messi.
Gran parte de la victoria se explica en la determinación con la que el equipo fue a buscar el partido. Ya no fue aquel que entraba a las canchas fuera de Tucumán de forma tímida y conservadora, como esperando lo que el rival podía llegar a hacer. Por el contrario: desde el primer minuto, Atlético sometió sin objeciones a un Talleres visiblemente golpeado por su contexto. Y eso no es algo menor: era vital no despertar a una “T” que, encendida, cuenta con la jerarquía individual para superar cualquier adversidad.
Atlético generó ocasiones de gol como nunca lo había hecho en este 2026. Y el responsable de ese circuito creativo tiene nombre y apellido: Lautaro Godoy. El volante formado en River se recargó de la confianza que el “Emperador” le brindó en los últimos partidos para tener una actuación realmente sobresaliente. Con gambetas punzantes, pases clave, recuperaciones y un gol incluido, “Laucha” alcanzó, sin dudas, su pico de nivel con la camiseta “decana”; una producción individual como las que no se veían hace tiempo en el club y que coronó con su primer gol en Primera división.
La superioridad fue tal que Atlético podría haber convertido cuatro, cinco o hasta seis goles. Leandro Díaz no tuvo su mejor tarde de cara al arco custodiado por Guido Herrera: desperdició cinco ocasiones clarísimas que podrían haber estirado mucho más el marcador, aunque su desgaste físico fue clave para arrastrar marcas.
Por otro lado, la gente fue otra de las grandes figuras. La tribuna asignada al equipo de 25 de Mayo y Chile fue una fiesta desde la previa del partido, con los cientos de hinchas que coparon los escalones del estadio. Alentaron sin parar todo el encuentro, salvo una pequeña confusión colectiva en el gol de Renzo Tesuri que abrió el marcador: en la era del VAR, ya es normal gritar los goles con cierto temor a que sean anulados desde la cabina. La tarde se coronó con un festejo en conjunto con los jugadores, que agradecieron el apoyo de una hinchada que supo respaldarlos hasta en los momentos más complicados.
Así, en un marcado contraste con lo que fue gran parte del semestre, Atlético despidió la primera parte del año con sonrisas, alegrías y abrazos contenidos. El “Decano” torneo doble competencia asegurada mientras dispute el Torneo Clausura: su rival en octavos de final saldrá del duelo entre Independiente y Unión. Mientras tanto, el plantel y el cuerpo técnico disfrutarán de unas vacaciones pactadas -por lo menos- hasta la segunda semana de junio, para volver a entrenarse en el complejo Ojo de Agua y preparar la pretemporada. Por ahora, primero a celebrar; luego, a descansar.