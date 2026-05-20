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Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres por Copa Argentina

Lautaro Godoy anotó el 2-0 frente a Talleres.
Lautaro Godoy anotó el 2-0 frente a Talleres. Marcelo Manera/Especial para LA GACETA.

Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola anotaron los tantos para el "Decano". Ahora deberá esperar al ganador de la llave entre Independiente e Unión para conocer a su rival en los octavos de final.

Hace 2 Hs
18:51 hs

Finalizó el partido

18:37 hs

30' ST: Gol de Atlético

Tras un centro de Díaz, Laméndola puso el 3-0.

18:23 hs

17' ST: El "Loco" se perdió el tercero

El delantero falló un mano a mano frente a Guido Herrera.

18:18 hs

13' ST: Gol de Atlético

Lautaro Godoy puso el 2-0 para el "Decano".

18:16 hs

9' ST: Gol anulado a Talleres

Ronaldo Martínez anotó el empate, pero el lineman anuló el 1-1.

18:06 hs

Comenzó el segundo tiempo

17:47 hs

Finalizó el primer tiempo

17:46 hs

44' PT: Nueva oportunidad para Talleres

El brasileño intentó superar la marca de Maximiliano Villa y lanzó un remate flojo.

17:45 hs

43' PT: Otra llegada de Talleres

Cristaldo no pudo darle dirección a su remate y la pelota se fue por encima del travesaño.

17:44 hs

42' PT: Rick lanzó un remate peligroso

El delantero de Talleres lanzó un remate peligroso y estuvo cerca de anotar la igualdad.

17:41 hs

39' PT: Gran disparo de Laméndola

El extremo lanzó un disparo peligroso que fue atajado por Herrera.

17:33 hs

32' PT: Talleres, cerca del empate

Tras un centro, Catalán ganó en las alturas y la pelota pasó cerca del palo derecho de Luis Ingolotti.

17:22 hs

20' PT: Atlético insiste

El "Loco" Díaz volvió a generar una situación de peligro, pero no pudo vencer la valla de Guido Herrera.

17:19 hs

17' PT: Talleres empieza a controlar la pelota

La "T" empezó a hacerse fuerte con la posesión de balón, aunque sigue sin profundizar en los últimos metros.

17:10 hs

8' PT: Nueva jugada de peligro para Atlético

El "Loco" Díaz recibió un gran cambio de centro y sacó un remate peligroso de cara al arco de Herrera.

17:07 hs

3': Gol de Atlético

Tesuri anotó el 1-0 a favor del "Decano".

17:01 hs

Comenzó el partido

16:56 hs

Salida al campo de juego

Salida al campo de juego
16:47 hs

La hinchada de Talleres

La hinchada de Talleres
16:44 hs

La parcialidad del "Decano"

La parcialidad del Decano
16:43 hs

Así está el Coloso del Parque

Así está el Coloso del Parque
16:41 hs

Precalentamiento en el Coloso del Parque

Precalentamiento en el Coloso del Parque
16:39 hs

La formación de Talleres

La formación de Talleres
16:18 hs

La formación del Decano

La formación del Decano

Lo que tenés que saber

Desde las 17, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y con arbitraje de Andrés Gariano, Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán buscarán avanzar de ronda en un duelo que será transmitido por TyC Sports. En Barrio Jardín, cualquier ilusión se derrumbó tras el gol de Francisco González Metilli en el Kempes: a la eliminación en los octavos del Apertura se sumaron la salida de Carlos Tevez como entrenador y un nuevo interinato, el cuarto en apenas dos años, ahora encabezado por Ezequiel Carboni y Rodrigo Acosta, técnicos de la Reserva albiazul. Sin otros objetivos inmediatos en este primer semestre, la clasificación aparece como una obligación para evitar que la crisis se profundice antes del parate por el Mundial. Del otro lado estará un "Decano" que llega sin competencia oficial desde el duro golpe sufrido en el Monumental hace dos semanas. Con jornadas de doble turno y el orden como bandera, el equipo de Julio César Falcioni intentará encontrar una alegría en medio de un contexto complejo y comenzar a sumar confianza de cara a una segunda mitad de año que será decisiva en la pelea por escapar de la zona baja.

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