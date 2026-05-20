Atlético Tucumán aplastó a Talleres en Copa Argentina y se ilusiona con el "ADN Falcioni"

Primer acto: Renzo Tesuri. Segundo acto: Lautaro Godoy. Tercer acto: Nicolás Laméndola. Atléticoredondeó una actuación ilusionante por los 16avos de Copa Argentina. De esas que hacía tiempo no se vivían con tanta satisfacción en el mundo “decano”. Frente a River, en el cierre del Apertura, el equipo ya había dejado una señal de su potencial. Aquella victoria ante el “Millonario” insinuó una idea que empieza a consolidarse: Julio César Falcioni, poco a poco, está imprimiendo su sello. Y esta vez volvió a demostrarlo: goleó 3-0 a Talleres de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina. Pero lo más valioso no fue sólo el resultado: Atlético dominó el partido de principio a fin. Y con una premisa que parece romper los fundamentos del fútbol moderno: usar la pelota de manera eficiente y vertiginosa.