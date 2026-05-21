Estrenos de cine: “The Mandalorian y Grogu” llega a la pantalla grande

El abanico de Star Wars suma un nuevo gajo, en una extensión que parece tan infinita como el universo mismo. Tras siete años sin novedades en las salas (desde “El ascenso de Skywalker”, de 2019), hoy se estrena en los cines argentinos (y de todo el mundo, salvo Corea del Norte) la película “The Mandalorian y Grogu”, la llegada a la pantalla grande de la exitosa serie televisiva que se emite en Disney+, pero con autonomía propia en su propuesta de ciencia ficción futurista, acción y aventuras de la mano de LucasFilm, como idea de spin-off.
Dirigida por Jon Favreau, coautor del guión junto a Dave Filoni y Noah Kloor, el protagonismo lo tiene -igual que en la tres temporadas en la producción para streaming- Pedro Pascal como Din Djarin-El Mandaloriano, junto a Jeremy Allen White y Sigourney Weaver en los papeles principales. Pero nada funcionaría sin el aporte de Grogu, que oficia con el aporte cómico a la historia.
La narrativa del filme se sitúa después de la caída del Imperio Galáctico (y de los acontecimientos de “El retorno del Jedi”), cuando el cazarrecompensas Djarin y su huérfano aprendiz Grogu son reclutados por la Nueva República para perseguir a los señores de la guerra. Tras una misión exitosa, su nueva labor será encontrar al misterioso comandante rebelde Coin, lo cual no lo convence. Su objetivo principal debe ser rescatar a Rotta el Hutt, a cambio de información sobre un objetivo para atacar.
Sin embargo, cuando lo encuentra, Rotta disfruta de ser el luchador favorito del público y se niega a ser salvado. La tensión entre ambos los lleva a enfrentarse en la arena, como una más de las múltiples escenas de lucha de la producción, que comenzó siendo una temporada más (la cuarta) de Disney+ y terminó en un largometraje de dos horas y cuarto de extensión con narrativa propia e independiente, despegada de la lógica de los capítulos sucesivos seriados.
Favreau estuvo involucrado en ambos proyectos en la elaboración de los libretos y se preocupó especialmente de aclarar que no es sólo un cambio de formato, sino de relato estructural. En ese sentido, mencionó que no hace falta conocer previamente a los protagonistas para poder entender lo que les pasa. “Aunque somos fans acérrimos de Star Wars y estamos creando esta película para la comunidad principal, también tenemos la responsabilidad de invitar a una generación completamente nueva a este universo. Si un seguidor acérrimo lleva al cine a alguien que no sabe nada sobre la franquicia, ambos deben poder disfrutar de la experiencia por igual”, resaltó el director.
Pascal agregó que la trama “te hace volver a sentir como un niño, es el tipo de cosas que mantiene nuestros corazones jóvenes”. En el mismo sentido, la productora ejecutiva Karen Gilchrist dijo: “queríamos asegurarnos de estar haciendo una película digna de Star Wars. Pensamos en grande y miramos cada decisión bajo ese prisma”.
Los cálculos iniciales apuntan a que en el primer fin de semana de recaudación global se recupere el costo de U$S165 millones (hay una preventa dentro del territorio estadounidense que cubre el 25% de la inversión realizada). La expectativa mayor se centra en la respuesta del mercado asiático, principalmente de China. A esa posible cifra de taquilla se deberá sumar los ingresos por el merchandising de los personajes y las visitas a los juegos específicos en los parques temáticos.
Lo cierto es que el estreno representa el reinicio más fuerte de la saga de Star Wars, aunque sea menos pretensiosa que otras realizaciones de esta megahistoria épica. El experimento apunta a gastar menos y obtener más, con la subsistencia como horizonte. Además, es la primera vez que el tránsito se realiza desde el streaming a los cines y no al revés, lo que rompe una tradición en la industria.
“El Partido”: mucho más que fútbol
En la cuenta regresiva al nuevo Mundial de fútbol, “El Partido” regresa cuatro décadas al recordado triunfo de la Argentina sobre Inglaterra en México 86. Pero el documental dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco va más allá en el tiempo, y releva la historia de los vínculos entre dos países enfrentados por las islas Malvinas, entre la política, lo bélico, lo cultural y la pasión deportiva. Por eso, el filme no se limita al triunfo de un equipo sobre el otro, sino que se remonta a la llegada y ocupación de las islas por Gran Bretaña y la caída de la dictadura militar y la recuperación democrática en el país tras la guerra. El guión se basa en el libro homónimo del periodista Andrés Burgo, quien toma hechos reales para ejemplificar cómo lo que ocurrió en el Estadio Azteca el 22 de junio de 1986 encerró simbólicamente muchos significantes. Es por ello que los dos míticos goles de Diego Maradona (la mano de Dios y la gambeta eterna que terminó en la red rival) son más que hitos futbolísticos y operaron de reivindicación nacional. La película traduce en la pantalla (con abundante material de archivo y testimonios de Jorge Valdano, Oscar Ruggeri, Jorge Olarticoechea, Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga, Gary Lineker, Peter Shilton y John Barnes) el humor y la emoción que Burgo despliega en las páginas, con el paralelo entre los acontecimientos diplomáticos y los desafíos deportivos, con un apartado para el Mundial de 1966 celebrado en Inglaterra y señalado como un punto de no retorno en la rivalidad futbolera. Pero también abunda en los acercamientos entre británicos y argentinos en otros aspectos, como el cultural. Su preestreno mundial fue en el Festival de Cannes, que concluye el sábado.
Terror: “El pasajero del diablo”
Después de presenciar un accidente nocturno en la carretera, una joven pareja siente que algo los ha seguido: una presencia demoníaca, El Pasajero Nocturno, se les ha unido y no se detendrá hasta reclamar sus almas, convirtiendo su viaje en una pesadilla. “El pasajero del diablo” es la novedad de terror de la semana, dirigida por André Øvredal y con Jacob Scipio, Lou Llobell y Melissa Leo.
Animación: “Pequeños monstruos”
El descuidado Finnick pierde accidentalmente la capacidad de ser invisible, cuando activa por error la magia de un antiguo bastón. Ahora todos los Finns del mundo están en peligro, por lo que junto a Christine deben embarcarse en un fascinante viaje y superar numerosos desafíos para recuperar el orden y salvarse. “Pequeños monstruos” es el filme ruso de animación dirigido por Denis Chernov.
Romance: “Nada entre los dos”
Guillermo (Gael García Bernal) y Mechi (Natalia Oreiro) se conocen en un resort del Caribe, en medio de una reunión laboral de emergencia. Los dos están casados, pero con sus proyectos de vida en crisis. Entre ellos nace una conexión inesperada, que no estaban buscando pero que no pueden ignorar. “Nada entre los dos” es la comedia romántica dirigida por el argentino Juan Taratuto.