Estrenos de cine: “The Mandalorian y Grogu” llega a la pantalla grande

“El Partido”: mucho más que fútbol

En la cuenta regresiva al nuevo Mundial de fútbol, “El Partido” regresa cuatro décadas al recordado triunfo de la Argentina sobre Inglaterra en México 86. Pero el documental dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco va más allá en el tiempo, y releva la historia de los vínculos entre dos países enfrentados por las islas Malvinas, entre la política, lo bélico, lo cultural y la pasión deportiva. Por eso, el filme no se limita al triunfo de un equipo sobre el otro, sino que se remonta a la llegada y ocupación de las islas por Gran Bretaña y la caída de la dictadura militar y la recuperación democrática en el país tras la guerra. El guión se basa en el libro homónimo del periodista Andrés Burgo, quien toma hechos reales para ejemplificar cómo lo que ocurrió en el Estadio Azteca el 22 de junio de 1986 encerró simbólicamente muchos significantes. Es por ello que los dos míticos goles de Diego Maradona (la mano de Dios y la gambeta eterna que terminó en la red rival) son más que hitos futbolísticos y operaron de reivindicación nacional. La película traduce en la pantalla (con abundante material de archivo y testimonios de Jorge Valdano, Oscar Ruggeri, Jorge Olarticoechea, Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga, Gary Lineker, Peter Shilton y John Barnes) el humor y la emoción que Burgo despliega en las páginas, con el paralelo entre los acontecimientos diplomáticos y los desafíos deportivos, con un apartado para el Mundial de 1966 celebrado en Inglaterra y señalado como un punto de no retorno en la rivalidad futbolera. Pero también abunda en los acercamientos entre británicos y argentinos en otros aspectos, como el cultural. Su preestreno mundial fue en el Festival de Cannes, que concluye el sábado.