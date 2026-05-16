“Estamos listos para pelear el ascenso”: la frase de Alan Cisnero en la previa de un duelo clave para San Martín
Mientras ya se encuentran en marcha las charlas para extender su contrato, el juvenil del "Santo" analiza el envión anímico que sintió el plantel tras bajar al líder, y palpita un cruce ante Gimnasia y Tiro que podría dejar al equipo en lo más alto de la tabla.
Resumen para apurados
- El juvenil Alan Cisnero afirmó que San Martín está listo para pelear el ascenso antes de enfrentar hoy a Gimnasia y Tiro en Salta por la Primera Nacional.
- El equipo tucumano llega tras vencer al líder y sumar dos triunfos seguidos. Cisnero, pieza clave y en plena negociación de contrato, destaca el gran envión anímico del plantel.
- Una victoria en Salta podría ubicar al equipo en lo más alto de la tabla, consolidando su rol de candidato al ascenso y fortaleciendo el vínculo entre los jugadores y su hinchada.
San Martín empieza a encontrar su rumbo en el torneo. Tras bajar al puntero, el conjunto de Bolívar y Pellegrini escaló en la tabla y viajó a Salta luciendo una prenda que tenía guardada en el placard, pero que todavía no se animaba a usar: el traje de candidato. En el hotel de la Liga Salteña, donde el plantel concentra en la previa de un duelo clave, Alan Cisnero analiza el buen momento colectivo e individual.
Mentalidad ganadora
Haber conseguido dos victorias en consecutivas por primera vez en lo que va de la temporada en la Primera Nacional no es un detalle menor para el grupo. Significa un quiebre desde lo numérico, pero sobre todo desde lo psicológico. “Ahora vamos con otra confianza, ya vimos cuál es el camino”, sentencia.
El último examen ante el “Lobo” jujeño dejó certezas que van más allá del resultado. El partido se presentó cerrado, trabado en el mediocampo, pero San Martín no cayó en la desesperación y trabajó el triunfo con paciencia. “Todos sabíamos que el gol iba a llegar porque buscamos el partido en todo momento”, analiza la joya del club, en plenas negociaciones para renovar su vínculo.
Ese buen rendimiento ante el puntero significó un espaldarazo definitivo para las ilusiones del plantel. Cisnero no esquiva el bulto a la hora de hablar del gran objetivo del año: “El triunfo ante los jujeños nos hizo sentir que realmente estamos preparados para pelear el ascenso”.
El mimo de La Ciudadela
Con apenas 22 años y ya consolidado como titular, el oriundo de Río Colorado, en el departamento Leales, parece manejarse en Primera como si tuviera mil batallas encima. Sin embargo, no olvida a quienes le cubren la espalda en este proceso. “Mucho tiene que ver con el apoyo del entrenador. El cuerpo técnico y mis compañeros son muy responsables de mi rendimiento; me brindan todo su apoyo y confianza”, afirma, sin agrandarse.
Esa seguridad en el campo de juego se tradujo en un romance inmediato con las tribunas. Contra el “Lobo”, el estadio entero se paró para aplaudirlo y brindarle una ovación cuando le tocó dejar el campo. El juvenil se emociona al recordarlo: “Es un sueño. A veces no creo y no caigo en lo que estoy viviendo. Pero estoy muy feliz por todo el cariño y el apoyo que la gente me brinda”.
Un “partido trampa”
El desafío de esta tarde a las 17 presenta un escenario con doble filo. San Martín visita a un Gimnasia y Tiro que arrancó bien el campeonato pero que arrastra una seguidilla de resultados negativos (viene de caer ante Rafaela, Agropecuario y Tristán Suárez). Lejos de confiarse por la actualidad del “Albo”, Cisnero advierte que en esta categoría no hay margen para relajarse. “Ellos vienen de una mala racha; comenzaron bien y fueron decayendo. Pero todo rival es difícil, y más de visitante. Trataremos de plantear nuestro juego y traer los tres puntos”, analiza.
La receta para estirar el buen momento en el Gigante del Norte no cambiará según el rival de turno, sino que responderá a la propia identidad del club. Así lo siente Cisnero: “Creo que la historia del club lo exige. Tenemos que hacernos sentir y salir a ganar de local y de visitante”.
Por último, de cara a una tarde que podría dejar a los de Ciudadela en lo más alto de la tabla (si Gimnasia de Jujuy no vence a Temperley), el surgido del predio Natalio Mirkin deja un mensaje directo para el pueblo “santo”, ese del que él supo formar parte también desde el otro lado del alambrado: “Que nos sigan apoyando. Todos juntos somos más fuertes y no hay duda de que vamos a dejar todo por estos colores”. Esta vez, le tocará estar adentro del rectángulo, buscando hacer realidad desde la cancha lo que tantas veces ansió ver desde la tribuna: el regreso de sus colores a Primera.