“Estamos listos para pelear el ascenso”: la frase de Alan Cisnero en la previa de un duelo clave para San Martín

Por último, de cara a una tarde que podría dejar a los de Ciudadela en lo más alto de la tabla (si Gimnasia de Jujuy no vence a Temperley), el surgido del predio Natalio Mirkin deja un mensaje directo para el pueblo “santo”, ese del que él supo formar parte también desde el otro lado del alambrado: “Que nos sigan apoyando. Todos juntos somos más fuertes y no hay duda de que vamos a dejar todo por estos colores”. Esta vez, le tocará estar adentro del rectángulo, buscando hacer realidad desde la cancha lo que tantas veces ansió ver desde la tribuna: el regreso de sus colores a Primera.