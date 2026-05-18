San Martín y una derrota que desarma la teoría del plantel largo

Yllana se enfrenta ahora al desafío de reinventar el funcionamiento del equipo sin depender exclusivamente de sus nombres predilectos. La lógica indica que si no se cuenta con las piezas adecuadas para ejecutar una idea, lo más sensato es cambiar el tablero. El entrenador se cansó de rotar dibujos tácticos a lo largo de todo el certamen; por eso resulta incomprensible que justo en Salta, diezmado y sin los intérpretes idóneos, decidiera casarse de manera dogmática con el 3-4-3. Si la rotación implica resignar la ambición y transformar a un candidato en un conjunto timorato que especula contra los rivales del fondo, el camino hacia el objetivo final se volverá cuesta arriba.