El FMI tratará la próxima semana un desembolso de U$S1.000 millones para Argentina

También resaltó la política fiscal de la administración libertaria, al afirmar que “las autoridades han demostrado un compromiso fuerte e inquebrantable con un ancla fiscal de saldo cero”. En el organismo, agregó la funcionaria, consideran que esa estrategia “es algo crítica para sustentar la disminución de la inflación y para restaurar la confianza y la estabilidad macroeconómica”.