El FMI tratará la próxima semana un desembolso de U$S1.000 millones para Argentina
La vocera del organismo confirmó que el directorio analizará la segunda revisión del acuerdo firmado en 2025. Destacó el programa económico del gobierno de Milei y evitó responder consultas sobre los problemas de la gestión libertaria.
Resumen para apurados
- El FMI tratará la próxima semana en Washington la revisión del acuerdo con Argentina para liberar un desembolso de U$S1.000 millones tras el cumplimiento de metas técnicas.
- El giro integra el programa de Facilidades Extendidas de 2025. La vocera Julie Kozack elogió el compromiso fiscal de Milei y la reducción de la pobreza bajo el 30% en siete años.
- El aval busca facilitar el acceso a mercados internacionales. No obstante, el FMI redujo la previsión de crecimiento para 2026 al 3,5% y elevó la proyección de inflación al 30,4%.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) tratará la próxima semana la segunda revisión del acuerdo vigente con la Argentina. Si se confirma el aval del directorio, el país quedará habilitado para recibir un desembolso de U$S1.000 millones.
Así lo confirmó este jueves en Washington la vocera del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa en la que evitó dar precisiones sobre la fecha exacta de la reunión, aunque se estima que podría concretarse el miércoles 20.
La Argentina aguarda ese giro luego de la aprobación técnica de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas firmado en 2025 por U$S20.000 millones. El entendimiento técnico necesario para avanzar con esa instancia había sido anunciado el pasado 15 de abril durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, consignó el diario "Ámbito".
Kozak señaló que el acuerdo estuvo enfocado en “políticas para equilibrar adecuadamente la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento para Argentina”. Además, sostuvo que estas medidas apuntan a respaldar “un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales de capital”.
La portavoz volvió a destacar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y afirmó que “el plan de estabilización de las autoridades continúa dando resultados importantes”. En ese sentido, indicó que “el impulso reformista ha ganado fuerza recientemente” y remarcó que la mejora en la calificación crediticia del país contribuyó a una reducción adicional de los spreads que paga la Argentina.
También resaltó la política fiscal de la administración libertaria, al afirmar que “las autoridades han demostrado un compromiso fuerte e inquebrantable con un ancla fiscal de saldo cero”. En el organismo, agregó la funcionaria, consideran que esa estrategia “es algo crítica para sustentar la disminución de la inflación y para restaurar la confianza y la estabilidad macroeconómica”.
Kozak destacó además la baja en los índices de pobreza, al señalar que “Argentina ha visto una reducción importante en las tasas de pobreza, que ahora están por debajo del 30%, un mínimo en siete años”.
La funcionaria adelantó que, como es habitual en el FMI, tras la reunión del directorio se publicarán “los documentos habituales, tanto un comunicado de prensa como, por supuesto, el informe del staff”, donde se incluirán detalles técnicos del programa.
Durante la conferencia, la vocera evitó responder preguntas vinculadas al impacto en los mercados de las denuncias de enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, así como consultas sobre la estrategia de financiamiento externo del Ministerio de Economía y los recortes en educación.
Tanto el gobierno de Milei como el FMI vienen destacando en los últimos meses la cercanía del vínculo entre ambas partes. El organismo multilateral ha respaldado reiteradamente las reformas impulsadas por la administración libertaria.
En ese contexto, a fines del mes pasado el Tesoro argentino recurrió nuevamente a Estados Unidos (EEUU) para afrontar compromisos con el Fondo. En esa oportunidad compró Derechos Especiales de Giro (DEGs) por el equivalente a u$s819 millones al Exchange Stabilization Fund (ESF), dependiente del Tesoro estadounidense, para cumplir con un pago de intereses del programa vigente.
Pese a mantener una visión positiva sobre la economía argentina, el FMI redujo recientemente su previsión de crecimiento para 2026 al 3,5%, frente al 4% estimado previamente, debido a una menor expansión de la actividad económica durante la segunda mitad del año pasado. Asimismo, elevó su proyección de inflación y estimó que cerrará 2026 en 30,4%.