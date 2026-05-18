El mundo que asoma: Pekín y Washington se olvidaron de Moscú

Hubo un tiempo -que duró bastante después de la Segunda Guerra Mundial- en el que la bipolaridad que inauguraba la guerra fría tuvo como protagonistas de ambos lados a los encumbrados dirigentes de Washington y Moscú. De fuerte impacto fue el desmembramiento de la estructura colectiva de la ex URSS (15 repúblicas socialistas soviéticos la integraron) el 26 de diciembre de 1991 consecuencia no querida por el carismático Gorbachov. De quien tanto tuvo que ver, sin embargo, al liberar las compuertas del dique soviético, que posibilitó emerger a la Federación Rusa (Rusia, a secas). La de Putín. Y aquí sucede una transfiguración que genera una “Rusia” que no es la potente ex URSS que disputaba con los EE.UU. los resortes de la política mundial. Configuraban, en suma -y pese a la disminución territorial por la independencia desde 1991 de las ex repúblicas socialistas soviéticas: un nuevo esquema bipolar, algo desequilibrado para Rusia, la de Putin. Pero, a contrapelo de lo que se suponía iba a producirse con el derrumbe de la URSS, el esquema de la bipolaridad se mantenía con maquillajes y refuerzos puntuales en acuerdos EE.UU.-Rusia.