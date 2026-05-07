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Google lanzó "Fuentes Preferidas" para la búsqueda de noticias: cómo hacer que LA GACETA aparezca primero en tus resultados

Con la nueva herramienta del buscador podés elegir qué medios priorizar en la sección de noticias. Así podés configurar para seguir a LA GACETA y acceder siempre a la información de Tucumán y el país.

Google lanzó Fuentes Preferidas para la búsqueda de noticias: cómo hacer que LA GACETA aparezca primero en tus resultados Google lanzó "Fuentes Preferidas" para la búsqueda de noticias: cómo hacer que LA GACETA aparezca primero en tus resultados
Por LA GACETA Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • Google lanzó 'Fuentes Preferidas' a nivel global para que los usuarios elijan qué medios priorizar en sus búsquedas de noticias, permitiendo destacar a diarios como LA GACETA.
  • Antes el algoritmo decidía la relevancia; ahora el lector puede configurar sus medios favoritos desde el bloque de 'Noticias Destacadas' mediante un ícono de estrella o ajustes.
  • Esta herramienta otorga mayor control al usuario sobre su consumo informativo y refuerza el posicionamiento de medios regionales, garantizando el acceso a noticias locales.
Resumen generado con IA

Google lanzó a nivel global "Fuentes Preferidas", una nueva función que te permite elegir directamente qué medios de comunicación querés ver con mayor frecuencia cuando buscás noticias.

La herramienta ya está disponible en todos los países e idiomas, incluida la Argentina, y representa un cambio significativo en la forma en que el buscador distribuye la información periodística.

Desde siempre fue el algoritmo de Google el que decidía qué publicaciones aparecían con mayor frecuencia en la sección "Noticias Destacadas". Pero con esta actualización, vos podés elegir directamente y personalizar el contenido periodístico que querés leer.

Desde hoy podés seguir a LA GACETA como fuente preferida para acceder con mayor frecuencia a las noticias de Tucumán y el noroeste argentino, con la cobertura local, política, económica y cultura.

Cómo configurar LA GACETA como fuente preferida en Google

El proceso es simple, podés hacer clic aquí y aceptar seguir a LA GACETA. Si no te aparece esta opción, podés seguir estos pasos:

  • Realizá una búsqueda en Google relacionada con algún tema de actualidad.
  • En la página de resultados, localizá el bloque de "Noticias Destacadas", donde aparecen los titulares periodísticos más relevantes.
  • En el encabezado de este módulo, hacé clic sobre el ícono con forma de estrella o de configuración.
  • Se desplegará un menú donde podrás buscar y agregar lagaceta.com.ar como fuente preferida.
  • Una vez guardado el cambio, Google comenzará a mostrar los contenidos de LA GACETA con mayor frecuencia en tus búsquedas de noticias.


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