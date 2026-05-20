La tucumana que pasó de correr por diversión a conquistar una de las carreras de trail más exigentes del país

La primera vez que Brisa Alderete salió a correr junto a su hermana gemela apenas completaron tres kilómetros. No había planes de entrenamiento, relojes deportivos ni grandes objetivos. Sólo dos hermanas probando algo nuevo después de hacer crossfit, sin imaginar que unos años más tarde una de ellas cruzaría sola la meta de una de las carreras de trail más importantes del país. Ese recuerdo volvió a aparecerle en Córdoba, cuando se quedó con los 12 kilómetros de la Valhöll Ultra Trail, una de las competencias de montaña más exigentes y convocantes de Argentina. En Villa General Belgrano, bajo la lluvia, el frío y sobre senderos técnicos repletos de subidas, Brisa completó el recorrido en 1h29’39” y escribió el capítulo más importante de su corta trayectoria deportiva.