Secciones
DeportesMás deportes

De la Carrera de LA GACETA a su propia largada: las gemelas que celebraron su cumpleaños corriendo

Brisa y Aylen Alderetes cumplieron 26 años con una corrida bajo la lluvia en el parque 9 de Julio

Brisa y Aylen Alderetes celebraron sus 26 años de la manera que más las representa: corriendo. Brisa y Aylen Alderetes celebraron sus 26 años de la manera que más las representa: corriendo.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Parque 9 de JulioCarrera LA GACETA21K LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña
1

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos
2

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego
3

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”
4

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán
5

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo
6

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

Más Noticias
Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Comentarios