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Préstamos para jubilados y pensionados: cómo solicitar hasta $50.000.000 de manera online

Los jubilados y pensionados que perciban sus haberes en BNA pueden requerir créditos con plazos de hasta 36 y 72 meses.

Préstamos para jubilados y pensionados de Banco Nación.
Préstamos para jubilados y pensionados de Banco Nación. (Imagen Web)
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • El Banco Nación lanzó una línea de créditos online de hasta $50.000.000 destinada a jubilados y pensionados que cobren sus haberes en la entidad a través de la app BNA+.
  • El trámite es 100% digital y ofrece plazos de devolución de hasta 72 meses con una tasa fija del 56%. La cuota mensual no podrá superar el 35% de los ingresos netos.
  • Esta medida busca facilitar el acceso al financiamiento de los adultos mayores de forma ágil, reduciendo la necesidad de trámites presenciales mediante la banca digital.
Resumen generado con IA

El Banco Nación de la Argentina (BNA) da continuidad a su programa destinado a jubilados y pensionados, habilitando la posibilidad a este segmento de acceder a préstamos personales con destino libre y en moneda nacional. Su facilidad de ingreso permite a los solicitantes hacer el trámite 100% online sin la necesidad de trasladarse a sucursales físicas, solamente utilizando la aplicación móvil BNA+, lo que hace posible conseguir créditos de hasta $50.000.000.

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Los créditos de BNA para este sector se pueden tramitar de manera digital y sin restricción de destino de aplicación. El préstamo está destinado a un universo específico donde se aclara que no están incluidos beneficiarios de pensiones no contributivas, lo que comprende a asignaciones asistenciales, los beneficios por leyes especiales y los subsidios graciables que corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, aun cuando las mismas sean liquidadas por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El grupo que cumple los requisitos debe percibir sus haberes en el BNA.

Montos máximos y plazos para las líneas de crédito

El esquema de créditos se divide en plazos de devolución que se extienden hasta los 72 meses. El monto máximo al que puede aspirar un beneficiario es de $50.000.000, aunque el valor tope estará sujeto a la capacidad crediticia del usuario, ya que la cuota mensual no puede comprometer más del 35% de los ingresos netos del titular. Para la devolución, la normativa contempla plazos límites de hasta 36 y 72 meses para cancelar la totalidad del compromiso asumido: en el caso del primero, la modalidad es de descuento obligatorio, y en el segundo, el sistema es de débito directo en la cuenta bancaria del cliente.

En cuanto a las condiciones financieras, el monto mínimo a solicitar parte desde los $100.000. Con una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 56% para la modalidad de débito en cuenta, el sistema de amortización aplicado es el francés, lo que garantiza cuotas consecutivas que se descuentan automáticamente de la caja de ahorros o directamente del recibo de sueldo mediante el código autorizado de ANSES.

El paso a paso para tramitar el crédito desde la app BNA+

Obtener el préstamo preaprobado es un proceso ágil y 100% online. Para gestionarlo, los interesados deben seguir estos simples pasos desde su teléfono móvil:

  • Ingresar a la aplicación: Abrir la app BNA+ en el celular e iniciar sesión de manera habitual entrando a la sección "Tu Banco".
  • Buscar la opción: En el menú principal, seleccionar la pestaña "Préstamos" y luego pulsar sobre el símbolo más (+).
  • Configurar la solicitud: Seleccionar la línea de crédito previsional de preferencia e indicar detalladamente el importe que se desea solicitar, el destino que se le dará al dinero y la cantidad de cuotas elegidas para la devolución.
  • Validar y finalizar: El sistema requerirá una confirmación de identidad. Una vez validados los datos personales y aceptadas las condiciones, el dinero se acreditará de forma inmediata en la cuenta para poder disfrutarlo libremente.
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