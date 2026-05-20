Préstamos para jubilados y pensionados: cómo solicitar hasta $50.000.000 de manera online

Montos máximos y plazos para las líneas de crédito

El esquema de créditos se divide en plazos de devolución que se extienden hasta los 72 meses. El monto máximo al que puede aspirar un beneficiario es de $50.000.000, aunque el valor tope estará sujeto a la capacidad crediticia del usuario, ya que la cuota mensual no puede comprometer más del 35% de los ingresos netos del titular. Para la devolución, la normativa contempla plazos límites de hasta 36 y 72 meses para cancelar la totalidad del compromiso asumido: en el caso del primero, la modalidad es de descuento obligatorio, y en el segundo, el sistema es de débito directo en la cuenta bancaria del cliente.