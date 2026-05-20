Becas Progresar de Anses: cuál es el principal motivo de rechazo a los solicitantes

Las Becas Progresar registraron una reducción de beneficiarios que fue de 1.860.871 titulares en 2023 a 953.169 en diciembre de 2025, según el documento presentado a la Cámara de Diputados a finales de abril. Una de las modificaciones más significativas ocurrió a principios de 2025, cuando la Secretaría de Educación excluyó inicialmente a los colegios privados de la inscripción. Esto dejó fuera a numerosos estudiantes que asistían a entidades de gestión privada. Sin embargo, esta medida fue parcialmente revertida en la segunda convocatoria de agosto de ese año, permitiendo el ingreso de alumnos de colegios privados que emitían títulos oficiales, brindaban servicios gratuitos o con cuotas que no superaran el equivalente anual de dos salarios mínimos y se encontraban en zonas donde no existiera oferta educativa estatal.