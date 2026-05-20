Becas Progresar de Anses: cuál es el principal motivo de rechazo a los solicitantes

Resumen para apurados
- En Argentina, la evaluación socioeconómica del grupo familiar es el principal motivo de rechazo de las Becas Progresar de Anses, según un informe oficial del Gobierno.
- Bajo la gestión de Milei, los beneficiarios cayeron a la mitad debido al endurecimiento de requisitos, el cruce de datos y la exclusión temporal de colegios privados.
- Este filtro y el límite de ingresos de tres salarios mínimos limitarán el acceso a la ayuda estatal, impactando la permanencia escolar de miles de estudiantes vulnerables.
El traspaso de mando al gobierno de Javier Milei supuso modificaciones en el panorama educativo; entre ellas, una reestructuración en los requisitos de acceso para el programa de Becas Progresar, así como el lanzamiento del Programa de Vouchers Educativos, proporcionados por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). De acuerdo con el informe del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, en base a datos de la Secretaría de Educación, el respaldo para la finalización de la educación obligatoria sufrió una reducción de beneficiarios en el período que va de 2023 a 2025. Entre los motivos, se destaca un endurecimiento de los requisitos de acceso, así como un ajuste presupuestario.
Las Becas Progresar registraron una reducción de beneficiarios que fue de 1.860.871 titulares en 2023 a 953.169 en diciembre de 2025, según el documento presentado a la Cámara de Diputados a finales de abril. Una de las modificaciones más significativas ocurrió a principios de 2025, cuando la Secretaría de Educación excluyó inicialmente a los colegios privados de la inscripción. Esto dejó fuera a numerosos estudiantes que asistían a entidades de gestión privada. Sin embargo, esta medida fue parcialmente revertida en la segunda convocatoria de agosto de ese año, permitiendo el ingreso de alumnos de colegios privados que emitían títulos oficiales, brindaban servicios gratuitos o con cuotas que no superaran el equivalente anual de dos salarios mínimos y se encontraban en zonas donde no existiera oferta educativa estatal.
Los motivos principales del rechazo a la Beca
Más allá del filtro implementado sobre las instituciones privadas, las estadísticas oficiales revelan que la gran barrera para los aspirantes estuvo en los controles socioeconómicos y las normativas de regularidad. Según los informes gubernamentales presentados ante el Congreso, la mayor parte de las solicitudes rechazadas a los postulantes obedeció de manera directa a la evaluación socioeconómica del grupo familiar, seguida por el hecho de superar los límites de edad establecidos para cada línea y por no cumplir con la condición de alumno regular en un establecimiento educativo.
Para acceder al beneficio, que actualmente es de $35.000 brutos mensuales (de los cuales Anses retiene el 20% hasta demostrar el cumplimiento académico), el requisito socioeconómico es estricto: la suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). La fluctuación de este piso salarial y la falta de actualización de la información patrimonial de los jóvenes en las bases de datos cruzadas suelen ser el principal motivo de denegación del beneficio.
A esto se suma el factor de la edad y la regularidad escolar. Para la línea de Educación Obligatoria, el límite general es de 24 años. En el caso del Progresar Superior se extiende hasta los 30 años para estudiantes avanzados, pero se exige de forma excluyente no adeudar materias del secundario y estar cursando en instituciones de gestión estatal o privadas autorizadas, además de cumplir con el esquema de vacunación completo. Cualquier inconsistencia en el cotejo de registros con los ministerios de educación provinciales o Anses deriva automáticamente en el rechazo del trámite.