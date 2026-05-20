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Cómo tramitar el subsidio por Desempleo de Anses y quiénes pueden cobrarlo en mayo de 2026

La asistencia económica está dirigida tanto a empleados en relación de dependencia como al personal de casas particulares que cumpla con los requisitos establecidos por el organismo previsional.

El programa de Desempleo ofrece pagos durante un período para que los desempleados cuenten con un ingreso fijo.
El programa de Desempleo ofrece pagos durante un período para que los desempleados cuenten con un ingreso fijo. Foto: Crónica
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En mayo de 2026, Anses mantiene en Argentina el subsidio por desempleo para trabajadores registrados despedidos sin causa, ofreciéndoles asistencia económica mensual.
  • Los beneficiarios deben acreditar aportes mínimos y presentar el telegrama de despido de forma virtual o presencial para acceder a pagos de entre 2 y 12 cuotas mensuales.
  • La medida busca mitigar el desempleo mediante la inclusión financiera de los beneficiarios y prevé una extensión de seis meses adicionales para las personas mayores de 45 años.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, mantiene habilitada la Prestación por Desempleo destinada a trabajadores registrados que hayan perdido su empleo sin causa justificada. El beneficio contempla pagos mensuales, acceso a una cuenta bancaria y una duración que puede extenderse hasta 12 cuotas, según los aportes realizados.

La asistencia económica está dirigida tanto a empleados en relación de dependencia como al personal de casas particulares que cumpla con los requisitos establecidos por el organismo previsional.

Quiénes pueden acceder al subsidio por Desempleo de Anses

La prestación alcanza a trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 y también a empleados de casas particulares incluidos en la Ley 26.844.

Para acceder al beneficio, ANSES exige determinadas condiciones según el tipo de empleo:

Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y contar con más de 90 días laborales durante el último año.

El subsidio corresponde en casos de despido sin justa causa, finalización de contrato o situaciones laborales contempladas por la normativa vigente.

Qué documentación se necesita para hacer el trámite

Para iniciar la solicitud, los trabajadores deberán presentar:

DNI

Telegrama de despido o documentación que acredite el cese laboral

Contrato vencido, en caso de finalización contractual

Carta documento enviada por el empleador, si corresponde

Sentencia de quiebra de la empresa

Acta de defunción del empleador

Certificados médicos por enfermedad o accidente, según el caso

Desde Anses aclararon que, cuando existió intercambio de telegramas y el trabajador se consideró despedido, será necesario completar previamente otro trámite antes de acceder al beneficio.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES paso a paso

El trámite puede realizarse de manera online mediante Atención Virtual o presencialmente en una oficina de ANSES con turno previo.

Paso a paso para hacer el trámite online

Reunir toda la documentación personal y laboral.

Ingresar a ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción “Prestación por Desempleo”.

Adjuntar la documentación requerida.

Esperar la validación del organismo.

ANSES recordó que el beneficio incluye la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para acreditar los pagos mensuales.

Cuánto se cobra por el subsidio por Desempleo en mayo de 2026

El monto de la prestación depende de los ingresos previos del trabajador y de la cantidad de meses con aportes registrados durante los últimos tres años.

Según informó Anses, el beneficio puede otorgarse entre dos y doce cuotas mensuales. Además, las personas mayores de 45 años pueden acceder a una extensión adicional de seis meses.

En cuanto al cobro, el organismo deposita el dinero en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario y posteriormente el banco entrega una tarjeta de débito para operar en cajeros automáticos.

Para quienes ya cobran otras prestaciones de ANSES mediante cuenta bancaria, el pago se acredita directamente en la misma cuenta registrada.

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