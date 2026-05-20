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¿Dormís con medias? Esto dice la ciencia sobre tu forma de ser

Un hábito que habla mucho sobre las personas.

Algunas personas prefieren dormir con medias para evitar enfriarse los pies
Algunas personas prefieren dormir con medias para evitar enfriarse los pies Hola
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La ciencia revela actualmente en medios de comunicación cómo el hábito de dormir con o sin medias refleja la personalidad y la circulación sanguínea de las personas.
  • Quienes usan medias buscan protección y tienen temperatura estable; quienes duermen descalzos poseen una circulación más rápida y priorizan su independencia.
  • Este estudio vincula la fisiología térmica con la psicología, mostrando cómo las necesidades corporales y de temperatura influyen en las relaciones interpersonales.
Resumen generado con IA

Algunas personas aseguran que dormir con medias es incómodo, que sienten mucho calor y se les convierte en algo insoportable. También están las que no pueden conciliar el sueño sin sus medias de peluche o de hilo que las haga sentir abrigadas y cómodas durante la noche. 

Muchos pensarían que esto es cuestión de hábitos adquiridos en la vida, pero no solo es eso, el hecho de dormir o no con medias habla mucho sobre las personas. ¿Cuál es su significado oculto?

¿Qué significa dormir con medias?

Si dormís con medias, significa que sos una persona muy sensible y de piel delicada, la circulación de la sangre en tu cuerpo va a un ritmo normal, ya que las personas que sufren de calor excesivo es debido a la circulación acelerada de la sangre.

Las personas que duermen con medias usualmente son personas a las que les gusta sentirse protegidos, es por eso que les gustan los lugares acogedores al lado de un perfecto compañero sentimental, y las caricias y los besos les hace demasiado felices.

¿Qué significa dormir con medias?

Cuando dormís sin medias quiere decir que tu cuerpo conserva por naturaleza una alta temperatura corporal. Esto significa que la sangre de tu cuerpo corre acelerada con fuerza y velocidad por tus venas. Además te gusta sentirte en libertad debajo de las sabanas, dejas que tus pies y tu piel respire libremente sin ninguna prenda que te aprete y no de paso a la correcta circulación.

Sin embargo, el hecho de dormir sin medias no solo dice cosas de tu estado corporal, también ser menos sensible al frío se relaciona con la forma en que percibes y te relacionas con el entorno, valoras demasiado tu espacio personal y entran en contacto solo cuando estás dispuesto a hacerlo. 

En las relaciones cumplir un rol protector, sos franco y retador para expresar tu cariño hacia los demás, aunque muchas veces las personas no lo entienden cómo quieres, también sos una persona muy independiente.

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