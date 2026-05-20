¿Dormís con medias? Esto dice la ciencia sobre tu forma de ser

¿Qué significa dormir con medias?

Cuando dormís sin medias quiere decir que tu cuerpo conserva por naturaleza una alta temperatura corporal. Esto significa que la sangre de tu cuerpo corre acelerada con fuerza y velocidad por tus venas. Además te gusta sentirte en libertad debajo de las sabanas, dejas que tus pies y tu piel respire libremente sin ninguna prenda que te aprete y no de paso a la correcta circulación.