Cáncer de ovario: qué cambios en la menstruación pueden ser una señal de alerta

Los ovarios son glándulas reproductoras encontradas sólo en las mujeres, que producen las células sexuales femeninas, los famosos óvulos, componentes esenciales de la reproducción. Estas glándulas están compuestas por tres tipos de células que pueden desarrollar distintos tipos de cáncer. El más común es el cáncer epitelial donde se forman células malignas en el tejido que recubre la superficie externa del ovario. Otras células cancerosas pueden formarse en los óvulos o en los tejidos que sostienen los ovarios, aunque estos casos representan el 2% y el 1% de esta enfermedad.