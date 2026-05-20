Hombres que se levantan de noche para orinar: cuándo acudir urgente al médico

Uno de los síntomas más comunes es la necesidad de orinar varias veces durante la noche. Según un estudio del Hospital King Edward VII, el 28% de los hombres sufre nicturia inusual (levantarse más de tres veces al baño por la noche). A menudo, estos hombres atribuyen el síntoma a la vejez y no buscan ayuda médica. De aquellos que experimentan este problema, solo el 55% acude al médico.