Cuál es la supersemilla que ayuda a prevenir el cáncer de mamá

Los investigadores descubrieron que la microbiota y el miARN de la glándula mamaria están relacionados y que los lignanos de linaza modifican la relación para que no causen cáncer.



“Si se confirman estos hallazgos, la microbiota se convierte en un nuevo objetivo para prevenir el cáncer de mama mediante la intervención dietética”, concluyó Elena M. Comelli, profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Nutrición y de la Facultad de Medicina Temerty de la Universidad de Toronto.