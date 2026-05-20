Cómo hacer panqueques sin harina ni manteca en pocos minutos

Para cocinar, en una sartén antiadherente bien caliente, servir de a poco y armar de a poco los panqueques. Para lograr que queden esponjosos es conveniente cocinarlos a fuego medio para evitar que se quemen antes de que estén listos por dentro. Al no contener demasiado azúcar, son perfectos para servirlos calientes y acompañar con dulce de leche, miel o yogur.