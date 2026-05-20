Cómo hacer panqueques sin harina ni manteca en pocos minutos

Resumen para apurados
- Se difundió una receta práctica para elaborar panqueques saludables sin harina de trigo ni manteca en el hogar, ideal para mejorar la alimentación diaria de forma rápida.
- El plato se elabora con banana, huevo y avena en pocos pasos. Esta alternativa surge para reemplazar la harina de trigo, reduciendo el consumo excesivo de carbohidratos y grasas.
- Esta propuesta refleja el auge de la alimentación consciente. Se prevé que la búsqueda de sustitutos saludables para recetas clásicas siga consolidándose en los hogares.
Los panqueques son la una gran opción para desayunos, almuerzos y meriendas. Este delicioso alimento también es bastante versátil, en tanto sus ingredientes pueden variar y ser reemplazados sin problemas. Debido a esto existen miles de recetas fáciles de panqueques dulces y salados.
Para hacer la preparación sin harina, se necesitan ingredientes que probablemente ya tengas en tu casa. La harina de trigo es uno de los primeros contenedores de estas moléculas de azúcar, sin embargo, al ingerirla se consumen carbohidratos en exceso y almidón, lo que aumenta la masa adiposa, es decir, los tejidos grasos del organismo.
Panqueques sin harina ni manteca
Ingredientes
- Dos bananas maduras.
- Dos huevos.
- Una taza de harina de avena.
- Una cucharadita de polvo de hornear.
- Media taza de leche o bebida vegetal.
- Una cucharadita de esencia de vainilla.
- Aceite en spray.
Preparación:
En un bowl, colocar las bananas peladas y aplastarlas hasta obtener un puré homogéneo. Es mejor si las bananas están bastante maduras. Luego, agregar al puré los huevos y batir hasta integrar todo.
Ahora agregar los ingredientes secos: harina de avena, el polvo de hornear e incorporar todo suavemente para evitar grumos en la mezcla. A continuación, agregar la leche de a poco hasta lograr una consistencia similar a la de la masa tradicional de panqueques. Por último sumar unas gotas de esencia de vainilla.
Para cocinar, en una sartén antiadherente bien caliente, servir de a poco y armar de a poco los panqueques. Para lograr que queden esponjosos es conveniente cocinarlos a fuego medio para evitar que se quemen antes de que estén listos por dentro. Al no contener demasiado azúcar, son perfectos para servirlos calientes y acompañar con dulce de leche, miel o yogur.