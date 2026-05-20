Qué hacen los finlandeses para vivir mejor y sentirse más felices que el resto

Mientras el mundo parece girar cada vez más rápido, Finlandia se mantiene firme en el primer lugar del ranking de felicidad global. ¿Cómo lo logra un país con inviernos largos, pocas horas de sol y temperaturas extremas? La respuesta está en una filosofía de vida que gana terreno entre las nuevas generaciones: el fluxing, un concepto que propone soltar el control sin perder el rumbo, y aceptar la incertidumbre como parte de la vida cotidiana. No se trata de resignarse, sino de encontrar paz sin dejar de avanzar.