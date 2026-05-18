El SMN alertó por El Niño 2026: crecen las probabilidades de un fuerte impacto climático

El riesgo de un "Súper El Niño" y su impacto en América Latina

Por su parte, los modelos meteorológicos de las principales agencias internacionales comenzaron a encender las alarmas globales ante la posibilidad de que este evento no sea uno más. Algunos científicos y especialistas ya hablan del potencial desarrollo de un "Súper El Niño" (o coloquialmente denominado "El Niño Godzilla"), un término que se utiliza cuando el calentamiento de las aguas del Pacífico tropical central supera los +1,5 °C por encima de la media histórica. De hecho, el Centro de Predicción Climática de EE.UU. estimó una probabilidad cercana al 33% de que este escenario de gran intensidad se concrete entre octubre y diciembre de este 2026.