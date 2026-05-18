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Horóscopo chino: los signos que se encontrarán con grandes oportunidades en lo que queda de mayo, según Ludovica Squirru

La filosofía oriental señaló que por estos días que quedan, los frutos de la paciencia se encontrarán tanto en lo emocional como en lo laboral.

Los signos se encontrarán con grandes augurios en lo que queda del mes. Los signos se encontrarán con grandes augurios en lo que queda del mes. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru anunció que los signos Gallo, Perro y Chancho tendrán grandes oportunidades laborales y emocionales en lo que resta de mayo tras un necesario periodo de paciencia.
  • Las predicciones surgen tras una etapa de introspección y revisión de vínculos. Los signos deberán aplicar disciplina, discreción y autoconfianza para capitalizar estos nuevos logros.
  • Este ciclo marca un punto de inflexión anual. Se espera que el enfoque en la responsabilidad y el criterio propio consolide éxitos duraderos ante la incertidumbre previa.
Resumen generado con IA

Sin importar cuántos días hayan transcurrido, los cambios siempre tienen lugar incluso cuando las posibilidades parecen haberse agotado. Ludovica Squirru, la astróloga más reconocida del mundo hispano, celebró que los signos se encontrarán con nuevas oportunidades incluso cuando ya nada parecía que pudiera ser diferente. Para la pitonisa, estos días del mes serán de grandes festejos.

Horóscopo chino: los signos que verán los resultados de su esfuerzo en la segunda mitad de mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que verán los resultados de su esfuerzo en la segunda mitad de mayo, según Ludovica Squirru

Los días que quedan de mayo serán de permiso para que algunos signos puedan crecer. Luego de un período de introspección, de revisión de los vínculos y las decisiones pasadas, la filosofía oriental plantea que es momento de que las grandes oportunidades, principalmente en lo laboral, llegarán tras la paciente espera. Estas vendrán acompañadas de un crecimiento que también se reflejará en lo emocional y que ayudará en esta nueva etapa.

Los signos que se encontrarán con grandes oportunidades 

Para el horóscopo chino, serán tres signos que, en la segunda mitad de mayo se encontrarán con grandes augurios tras hacer una pausa en sus vidas y girarse hacia la introspección.

Gallo

El Gallo es el primero de los signos que encontrará grandes frutos del esfuerzo que conlleva la disciplina y el no rendirse de antemano. Para Ludovica Squirru, este signo encontrará oportunidades concretas de crecimiento tanto en lo emocional como en lo laboral. Pero todo ello conlleva cierto foco que no puede perderse. “Su avance dependerá directamente de la responsabilidad con la que actúe. Evitar los excesos y no caer en decisiones impulsivas será clave para sostener el bienestar”, explicó la pitonisa.

Además, para este animal del zodíaco, sostener la disciplina será el eje central para no desviar su camino. La clave astrológica para el Gallo estará en ordenar sus prioridades, un paso fundamental que le permitirá capitalizar al máximo las ofertas y sorpresas que se presenten durante las próximas semanas.

Perro

Por otro lado, el Perro será otro de los grandes protagonistas de esta temporada, aunque su camino estará marcado por los contrastes. Para este signo, finalmente comenzarán a aparecer las respuestas que venía esperando desde hace tiempo. Las oportunidades se materializarán en forma de logros personales o acuerdos importantes, un alivio tras meses de incertidumbre.

Sin embargo, el consejo de Squirru para el Perro es mantener la discreción y cuidar cada detalle para no poner en riesgo lo conseguido. El verdadero desafío para este signo estará en sostener el éxito con paciencia y perfil bajo; evitar la sobreexposición y actuar con inteligencia estratégica le permitirá consolidar avances que prometen marcar un antes y un después en su año.

Chancho

Finalmente, el Chancho se posiciona en la recta final de mayo como uno de los signos que podrá avanzar con mayor firmeza. Su éxito actual no es una casualidad, sino el resultado directo de todo lo que viene construyendo con esfuerzo desde hace tiempo.

Para el Chancho, el crecimiento no requerirá de grandes exposiciones ni de llamar la atención. La clave de su evolución en estos días residirá en algo más íntimo: confiar en su propio criterio y dejar de depender, de una vez por todas, de la validación externa.

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