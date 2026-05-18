Horóscopo chino: los signos que se encontrarán con grandes oportunidades en lo que queda de mayo, según Ludovica Squirru

El Gallo es el primero de los signos que encontrará grandes frutos del esfuerzo que conlleva la disciplina y el no rendirse de antemano. Para Ludovica Squirru, este signo encontrará oportunidades concretas de crecimiento tanto en lo emocional como en lo laboral. Pero todo ello conlleva cierto foco que no puede perderse. “Su avance dependerá directamente de la responsabilidad con la que actúe. Evitar los excesos y no caer en decisiones impulsivas será clave para sostener el bienestar”, explicó la pitonisa.