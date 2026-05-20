Rige en Tucumán el aumento del 9% en la tarifa de la electricidad que dispuso el Gobierno nacional

En contraste, las boletas más bajas para este segmento correspondieron a Formosa, con $ 25.321; La Rioja, con $ 27.191; el área de Edesur en el AMBA, con $ 28.281; y Edenor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con $ 28.569. En tanto, entre los usuarios sin subsidio, Neuquén volvió a encabezar el ranking de mayores costos, con facturas promedio de $ 153.580, seguida por Río Negro, con $ 115.282; Puerto Madryn, con $ 109.618; y Santa Fe, con $ 101.213. Del lado opuesto, las tarifas más bajas se observaron en Tierra del Fuego, con $ 49.727; Edenor en el AMBA, con $ 53.224; Edesur en el AMBA, con $ 54.705; y La Rioja, con $ 55.397.