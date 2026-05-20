Rige en Tucumán el aumento del 9% en la tarifa de la electricidad que dispuso el Gobierno nacional

Desde hoy entra en vigencia el nuevo cuadro de la energía eléctrica, de acuerdo con las disposiciones del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept) que, mediante resolución N° 322/26, comunicó el reajuste dispuesto por el Gobierno nacional y que, en el caso de Tucumán, promediará el 9% para todos los clientes. La incidencia final sobre la facturación depende de la categoría tarifaria, el nivel de consumo, la estructura de cargos aplicable y la existencia de subsidios o beneficios nacionales y/o provinciales.
Estas modificaciones responden al traslado a Tarifa de los Precios de Energía, Potencia y Transporte sancionados por la Secretaría de Energía de la Nación (SEN N°109), que establece el pase directo de los costos a la factura. Estas variaciones en los costos de abastecimiento, uniformes para todas las distribuidoras del país, se aplican bajo la metodología conocida como Pass Through. Es decir que las empresas que prestan el servicio de distribución deben encargarse de reflejar esos valores en la factura, por su relación directa con los clientes, explicó el ente que dirige José Ascárate. Sin embargo, esos valores no forman parte de los ingresos de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET).
Las nuevas modificaciones impactarán en las facturas de la siguiente forma según el tipo de tarifa:
•Los clientes residenciales tendrán una variación promedio en la factura final de un 8,2%.
• Para los clientes de la categoría T1G (que incluye comercios y pequeñas industrias), la factura final tendrá una variación promedio del 11%.
• En el caso de las tarifas T2 y T4 (que incluye a industrias y grandes consumidores) la variación en la factura será de entre un 10% y un 13% promedio.
• La tarifa T3, correspondiente al alumbrado público, tendrá una variación del 9,9%.
Diferencias por zona
Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet aclaró que actualmente rige en todo el país la Resolución 109/26, que fija los precios estacionales de la energía desde el 1 de este mes. Además, el ritmo de los aumentos tarifarios asociados al Valor Agregado de Distribución (VAD) varía según la provincia. En paralelo, algunas jurisdicciones continúan adaptando sus cuadros tarifarios, pasando del esquema de Segmentación anterior al nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, consigna el sitio Infobae.com.
Entre los usuarios con subsidio, las tarifas eléctricas más altas del país en mayo se registraron en Neuquén, con una factura promedio de $ 88.924; Río Negro, con $ 84.549; Puerto Madryn, con $ 76.823; y Salta, con $ 69.343.
En contraste, las boletas más bajas para este segmento correspondieron a Formosa, con $ 25.321; La Rioja, con $ 27.191; el área de Edesur en el AMBA, con $ 28.281; y Edenor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con $ 28.569. En tanto, entre los usuarios sin subsidio, Neuquén volvió a encabezar el ranking de mayores costos, con facturas promedio de $ 153.580, seguida por Río Negro, con $ 115.282; Puerto Madryn, con $ 109.618; y Santa Fe, con $ 101.213. Del lado opuesto, las tarifas más bajas se observaron en Tierra del Fuego, con $ 49.727; Edenor en el AMBA, con $ 53.224; Edesur en el AMBA, con $ 54.705; y La Rioja, con $ 55.397.
Nuevo esquema
El gobierno remitió un Proyecto de Ley al Congreso con el objetivo central de readecuar el régimen de zonas frías, regularizar las obligaciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y derogar regímenes de acceso a divisas y promoción de inversiones para hidrocarburos, todo en el marco de la reducción del déficit fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas.
En el capítulo eléctrico, se crea un mecanismo mediante el cual el Estado nacional determinará las diferencias entre lo que las distribuidoras y transportistas bajo jurisdicción federal percibieron durante las emergencias tarifarias y lo que les hubiera correspondido según sus contratos de concesión. No se conocen las diferencias a compensar. Ese crédito reconocido se aplicará exclusivamente a cancelar las deudas que esas empresas tengan con CAMMESA por compra de energía (distribuidoras) o a compensar penalidades por incumplimientos (transportistas), siempre que las empresas renuncien a todo reclamo judicial o administrativo contra el Estado.
Para las distribuidoras provinciales, el Estado nacional solicita a las provincias que hagan lo mismo, y el excedente de la compensación será asumido por las jurisdicciones locales. Asimismo, se modifica la Ley 24.065 para garantizar el traslado automático a las tarifas de los distribuidores el precio de adquisición de la energía en el MEM, incluyendo los contratos a término que surjan de procesos competitivos.