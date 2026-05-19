Secciones
DeportesFútbol

Central Norte dejó sin invicto a Famaillá y Sportivo Guzmán es puntero

Se jugaron dos duelos pendientes en la Liga Tucumana de Fútbol; el "Cuervo" se hizo fuerte en Barrio El Bosque y el "Juliano" superó a San Antonio.

Central Norte dejó sin invicto a Famaillá y Sportivo Guzmán es puntero
Gentileza Belén Rodríguez / Prensa Central Norte
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Central Norte venció 1-0 a Famaillá quitándole el invicto y Sportivo Guzmán quedó puntero tras ganarle 2-0 a San Antonio en los partidos pendientes de la Liga Tucumana de Fútbol.
  • Los encuentros correspondían a la séptima fecha postergada por el clima. Ignacio Cuello anotó el gol de Central Norte, y Castillo y Martínez marcaron para el nuevo líder.
  • Sportivo Guzmán lidera la Zona B con 14 puntos frente a los 11 de San Martín. Además, la Liga Tucumana define hoy la inscripción para el nuevo Torneo Promocional Categoría 2008.
Resumen generado con IA

Y un día se terminó. El invicto de Famaillá, el líder del grupo D, llegó a su fin en la visita a Barrio El Bosque, donde perdió 1-0 ante Central Norte, por el interzonal A-D del Torneo Apertura “Martín ‘Macheta’ Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol. Ignacio Cuello marcó en el complemento para el “Cuervo”, en el cierre de una séptima fecha que se había postergado por factores climáticos. El árbitro Lautaro Cazorla expulsó en el “Fama” a Mauricio Pérez.

Mientras tanto, por la Zona B, Sportivo Guzmán superó a San Antonio por 2 a 0 con goles de Gustavo Castillo y Nelson Martínez Llanos en la segunda parte. De esta manera, los orientados por Osvaldo Bernasconi llegaron a 14 puntos y son los únicos punteros, seguidos por San Martín, que tiene 11 y dos partidos pendientes. En esta misma zona, Atlético igualó sin goles con Argentinos del Norte.                                 

Esta tarde desde las 16, por el interzonal B-C que había sido postergado en la fecha 2, Tucumán Central se medirá con Atlético Concepción en cancha de All Boys, ya que el campo de juego del “Rojo” de Villa Alem está siendo reacondicionado.

En otro orden de cosas, la entidad madre comunicó que los clubes con intenciones de participar en el nuevo Torneo Promocional Categoría 2008 tendrán tiempo hasta hoy a las 19 para manifestar su interés formalmente.
En las próximas semanas se llevarán a cabo las últimas reuniones para dejar definidos tanto el formato del certamen como el cronograma de enfrentamientos.

Temas Club Atlético FamailláClub Sportivo GuzmánClub Atlético Central NorteClub Atlético San Antonio de RanchillosLiga Tucumana
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mentirosa: los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo
1

"Mentirosa": los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán
2

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina
3

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán
4

Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán

Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”
5

Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

Ranking notas premium
Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
1

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
2

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
3

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección
4

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT
5

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT

Más Noticias
Mentirosa: los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo

"Mentirosa": los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo

Brilló en los 21K Yerba Buena, domina el atletismo tucumano y necesita apoyo para representar al país en Lima

Brilló en los 21K Yerba Buena, domina el atletismo tucumano y necesita apoyo para representar al país en Lima

La historia oculta detrás de la ruptura de Guido Kaczka y Florencia Bertotti: ¿qué pasó realmente?

La historia oculta detrás de la ruptura de Guido Kaczka y Florencia Bertotti: ¿qué pasó realmente?

La contundente frase que publicó Ángel Di María después de la derrota de Central contra River

La contundente frase que publicó Ángel Di María después de la derrota de Central contra River

La ex CD de San Martín dio a conocer un documento y desacreditó a Oscar Mirkin: “Miente nuevamente”

La ex CD de San Martín dio a conocer un documento y desacreditó a Oscar Mirkin: “Miente nuevamente”

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días, horarios y dónde ver en vivo el GP de Canadá

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días, horarios y dónde ver en vivo el GP de Canadá

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

Comentarios