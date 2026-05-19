Central Norte dejó sin invicto a Famaillá y Sportivo Guzmán es puntero

Resumen para apurados
- Central Norte venció 1-0 a Famaillá quitándole el invicto y Sportivo Guzmán quedó puntero tras ganarle 2-0 a San Antonio en los partidos pendientes de la Liga Tucumana de Fútbol.
- Los encuentros correspondían a la séptima fecha postergada por el clima. Ignacio Cuello anotó el gol de Central Norte, y Castillo y Martínez marcaron para el nuevo líder.
- Sportivo Guzmán lidera la Zona B con 14 puntos frente a los 11 de San Martín. Además, la Liga Tucumana define hoy la inscripción para el nuevo Torneo Promocional Categoría 2008.
Y un día se terminó. El invicto de Famaillá, el líder del grupo D, llegó a su fin en la visita a Barrio El Bosque, donde perdió 1-0 ante Central Norte, por el interzonal A-D del Torneo Apertura “Martín ‘Macheta’ Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol. Ignacio Cuello marcó en el complemento para el “Cuervo”, en el cierre de una séptima fecha que se había postergado por factores climáticos. El árbitro Lautaro Cazorla expulsó en el “Fama” a Mauricio Pérez.
Mientras tanto, por la Zona B, Sportivo Guzmán superó a San Antonio por 2 a 0 con goles de Gustavo Castillo y Nelson Martínez Llanos en la segunda parte. De esta manera, los orientados por Osvaldo Bernasconi llegaron a 14 puntos y son los únicos punteros, seguidos por San Martín, que tiene 11 y dos partidos pendientes. En esta misma zona, Atlético igualó sin goles con Argentinos del Norte.
Esta tarde desde las 16, por el interzonal B-C que había sido postergado en la fecha 2, Tucumán Central se medirá con Atlético Concepción en cancha de All Boys, ya que el campo de juego del “Rojo” de Villa Alem está siendo reacondicionado.
En otro orden de cosas, la entidad madre comunicó que los clubes con intenciones de participar en el nuevo Torneo Promocional Categoría 2008 tendrán tiempo hasta hoy a las 19 para manifestar su interés formalmente.
En las próximas semanas se llevarán a cabo las últimas reuniones para dejar definidos tanto el formato del certamen como el cronograma de enfrentamientos.