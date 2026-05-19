Central Norte dejó sin invicto a Famaillá y Sportivo Guzmán es puntero

Y un día se terminó. El invicto de Famaillá, el líder del grupo D, llegó a su fin en la visita a Barrio El Bosque, donde perdió 1-0 ante Central Norte, por el interzonal A-D del Torneo Apertura “Martín ‘Macheta’ Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol. Ignacio Cuello marcó en el complemento para el “Cuervo”, en el cierre de una séptima fecha que se había postergado por factores climáticos. El árbitro Lautaro Cazorla expulsó en el “Fama” a Mauricio Pérez.