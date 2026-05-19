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Pleno histórico en la qualy de Roland Garros: las cuatro tenistas argentinas debutaron con victoria

Luisina Giovannini, Julia Riera, Lourdes Carlé y Jazmín Ortenzi completaron una jornada perfecta sobre el polvo de ladrillo parisino tras superar con éxito sus respectivos estrenos. Las cuatro estuvieron presentes en Tucumán en el marco del WTA 125 que se disputó en noviembre pasado, y dieron un firme primer paso con el objetivo de meterse en el cuadro principal del segundo Grand Slam del año.

Pleno histórico en la qualy de Roland Garros: las cuatro tenistas argentinas debutaron con victoria
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Las tenistas argentinas Giovannini, Riera, Carlé y Ortenzi ganaron este martes en su debut de la clasificación de Roland Garros en París, buscando entrar al cuadro principal.
  • Tras competir juntas en Tucumán en noviembre, las cuatro tenistas consiguieron una efectividad del 100% en la arcilla parisina tras superar duelos individuales exigentes.
  • Este logro ratifica el buen presente del tenis femenino argentino y alimenta la ilusión de sumar representantes en la fase principal, mientras se preparan para la segunda ronda.
Resumen generado con IA

La fase de clasificación de Roland Garros comenzó con una sonrisa gigante para el tenis femenino argentino, que concretó una efectividad del 100% en la segunda jornada de competencia. Sobre la tradicional arcilla de París, las cuatro representantes de la delegación albiceleste, recordadas por el público tucumano por su participaron en el WTA 125 disputado en noviembre pasado, consiguieron imponerse en sus respectivos duelos de primera ronda, un logro colectivo que ratifica el buen presente de la disciplina en el país y alimenta la ilusión de sumar nombres al cuadro principal.

El rendimiento más arrollador de la jornada estuvo a cargo de Luisina Giovannini (189ª). Con apenas 19 años y en su primera experiencia sobre el suelo francés, la jugadora nacida en Coronel Moldes exhibió una solidez asombrosa para despachar de manera contundente a la española Eva Guerrero Álvarez (269ª) por 6-0 y 6-2, necesitando poco más de una hora para sellar su pasaporte a la siguiente instancia. Por su parte, la pergaminense Julia Riera (180ª) tuvo que apelar a su fortaleza mental en un encuentro sumamente parejo ante la checa Laura Samson (156ª), a quien terminó venciendo por 6-4, 6-7 y 6-1 luego de un ajustado bache en el segundo set.

La racha ganadora continuó firme gracias a la producción de Lourdes Carlé (209ª), quien persigue la meta de recuperar su mejor terreno en el circuito internacional. El esfuerzo de la oriunda de Daireaux le permitió mostrar mucha autoridad para destrabar un cruce complejo y dejar en el camino a la suiza Rebeka Masarova (132ª) con un marcador de 6-3, 4-6 y 6-3. El cierre de la faena ideal llevó la firma de la riojana Jazmín Ortenzi (152ª), protagonista de una verdadera batalla de resistencia física y tenis frente a la neerlandesa Arantxa Rus (149ª). Ortenzi luchó durante tres horas de juego y terminó festejando por 6-4, 1-6 y 7-6 tras un emotivo súper tiebreak en el set definitivo.

Tras este arranque ideal, el torneo no da tregua y las cuatro tenistas argentinas volverán a tener acción inmediata en la segunda ronda de la clasificación. Giovannini afrontará un exigente cruce ante la estadounidense Ashlyn Krueger (107ª), mientras que Riera buscará seguir en carrera frente a la norteamericana Robin Montgomery (336ª). En tanto, Ortenzi asumirá un compromiso de alto riesgo ante la rusa Alina Korneeva (120ª) y Carlé se medirá contra Maria Timofeeva (119ª).

El saldo de los hombres: debut y despedida para Midón en París

La otra cara de la moneda en la jornada de martes se vivió en la rama masculina del cuadro de clasificación, donde el correntino Lautaro Midón (215º) disputó por primera vez en su carrera la fase previa de Roland Garros. A pesar de haber batallado de igual a igual en varios pasajes del encuentro, el juvenil argentino no pudo ante la jerarquía y el recorrido del experimentado español Roberto Carballés Baena (206º), quien terminó imponiéndose por 6-4 y 7-6 en la ronda inicial.

De esta manera, Midón cerró su primera experiencia en el polvo de ladrillo parisino, dejando la representación masculina de la qualy en manos de Facundo Díaz Acosta (150º) y Federico Gómez (181º). Ambos tenistas nacionales ya habían asegurado sus respectivos pases a la segunda ronda en la jornada previa y volverán a presentarse este miércoles: Díaz Acosta se medirá ante el suizo Remy Bertola (209º), mientras que Gómez buscará seguir avanzando frente al checo Dalibor Svrčina (111º).

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