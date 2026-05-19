Pleno histórico en la qualy de Roland Garros: las cuatro tenistas argentinas debutaron con victoria

El rendimiento más arrollador de la jornada estuvo a cargo de Luisina Giovannini (189ª). Con apenas 19 años y en su primera experiencia sobre el suelo francés, la jugadora nacida en Coronel Moldes exhibió una solidez asombrosa para despachar de manera contundente a la española Eva Guerrero Álvarez (269ª) por 6-0 y 6-2, necesitando poco más de una hora para sellar su pasaporte a la siguiente instancia. Por su parte, la pergaminense Julia Riera (180ª) tuvo que apelar a su fortaleza mental en un encuentro sumamente parejo ante la checa Laura Samson (156ª), a quien terminó venciendo por 6-4, 6-7 y 6-1 luego de un ajustado bache en el segundo set.