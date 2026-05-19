Las “morning parties” llegaron a Buenos Aires con Awake Up & Dance de Ale Lacroix

Las “morning parties” —fiestas matutinas sin alcohol, enfocadas en la música, el bienestar y la comunidad— empezaron a multiplicarse en ciudades como Nueva York, Londres, Los Ángeles o Berlín. Y ahora encuentran su versión local en propuestas como Awake Up & Dance que celebró su primera edición 2026 en Espacio Mendoza, en Maschwitz. La Gaceta Lifestyle estuvo invitada para vivir la experiencia de primera mano.