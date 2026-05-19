El tucumano que desafía al tiempo: Alejandro Bulacio brilló en el Xterra de Brasil y apunta al Mundial

A sus 46 años, con la misma pasión que en su primera carrera y con el triatlón internalizado como un estilo de vida innegociable, Alejandro Bulacio sigue demostrando que la constancia y la disciplina no entienden de fechas de vencimiento. De cara al desafío en Colombia, el tucumano no se guarda la experiencia y deja un mensaje para los que recién empiezan a ver resultados y se entusiasman con el running o el ciclismo: "Esto es una cuestión de constancia, disciplina y metas claras. Tengo 46 años y sé que el entusiasmo lo voy a tener siempre, habrá que ver hasta dónde acompaña el físico. A los que comienzan les digo que si yo puedo hacerlo con 46 años, quiere decir que ellos también pueden". Colombia aparece en el horizonte, y el tucumano ya tiene la mente fija en la próxima meta.