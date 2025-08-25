Bulacio brilló en Buenos Aires y el Trasmontaña, y ya apunta a los 21K de LA GACETA

El tucumano Alejandro Bulacio volvió a demostrar que la pasión y la disciplina pueden más que cualquier obstáculo. Apenas una semana después de haber competido en el exigente Trasmontaña 2025 de mountain bike, el atleta de 45 años se subió al podio de su categoría en la Media Maratón de Buenos Aires, cruzando la meta con un tiempo de 1h 15m 15s. Lo hizo entre más de 27.000 corredores, en una carrera marcada por la emoción, la masividad y la energía de la capital.