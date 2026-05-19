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Hoy, en "Panorama Tucumano": el conflicto en la UNT y el fotógrafo que retrató la intimidad de Maradona

El programa insignia de LG Play podrá verse desde las 20.30 a través de las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

FEDERICO VAN MAMEREN. Conduce el programa que regresa hoy desde las 20.30 hasta las 22.
FEDERICO VAN MAMEREN. Conduce el programa que regresa hoy desde las 20.30 hasta las 22. La Gaceta / Foto de Diego Aráoz
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • "Panorama Tucumano" regresa esta noche a las 20:30 por LA GACETA y otras plataformas para analizar el conflicto en la UNT y entrevistar al fotógrafo de Diego Maradona.
  • El programa abordará la crisis judicial de la UNT con el especialista Paulo Falcón, mientras que Jorge Luengo compartirá sus vivencias íntimas como fotógrafo del astro del fútbol.
  • Consolidado desde 2017 como referente periodístico local, el ciclo de LG Play busca esclarecer la tensión institucional universitaria y aportar valor histórico sobre Maradona.
Resumen generado con IA

El programa insignia de LG Play vuelve esta noche con un análisis de los temas que marcan la agenda política, económica y social de la Argentina. “Panorama Tucumano” podrá verse desde las 20.30 a través de las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

En esta nueva edición, el ciclo abordará el conflicto judicial y político que hoy paraliza a la UNT. Para ello entrevistaremos a Paulo Falcón, Magister en Gestión de la Educación Superior, Especialista en Ciencias Políticas.

Además, Jorge "Negro" Luengo recordará cómo fue haber retratado a Diego Maradona en su intimidad. Es tucumano, fue fotógrafo de la revista Gente y, con el tiempo, se convirtió en una de las personas más cercanas al futbolista.

Como en cada emisión, también habrá espacio para el humor y el análisis politico con los ya clásicos stickers, a cargo de Gabriela Baigorrí.

“Panorama Tucumano” fue el primer programa que LA GACETA Play produjo para televisión en 2017 y, desde entonces, se consolidó como uno de los ciclos periodísticos de referencia en Tucumán.

El programa puede verse esta noche desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

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