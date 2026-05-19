La USP-T abre un taller para aprender producción y streaming audiovisual

El streaming dejó de ser un hobby para convertirse en una salida laboral, una herramienta de comunicación y una forma de crear comunidad en redes. Cada vez más jóvenes producen contenido para TikTok, Twitch, YouTube o Instagram, pero muchos arrancan sin formación técnica. En ese contexto, la Universidad San Pablo-T lanzó un Taller de Producción y Streaming Audiovisual pensado para quienes quieran dar un paso más en el mundo digital.