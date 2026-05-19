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La USP-T abre un taller para aprender producción y streaming audiovisual

La Universidad San Pablo-T dictará un taller presencial para estudiantes, periodistas, emprendedores y creadores de contenido. Las clases comenzarán en junio.

CÁMARA, STREAMING Y REDES. La USP-T abrió las inscripciones para un taller orientado a quienes quieran profesionalizar sus proyectos audiovisuales. / PEXELS
CÁMARA, STREAMING Y REDES. La USP-T abrió las inscripciones para un taller orientado a quienes quieran profesionalizar sus proyectos audiovisuales. / PEXELS
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Universidad San Pablo-T dictará un taller de streaming y producción audiovisual desde el 6 de junio en Tucumán para profesionalizar a creadores de contenido y periodistas.
  • Ante el auge de plataformas como Twitch y TikTok, la capacitación técnica busca cubrir el vacío de formación en un sector que pasó de ser un hobby a una salida laboral concreta.
  • Esta iniciativa académica democratiza el acceso a herramientas profesionales, permitiendo que emprendedores y jóvenes potencien su impacto comunicacional en la economía digital.
Resumen generado con IA

El streaming dejó de ser un hobby para convertirse en una salida laboral, una herramienta de comunicación y una forma de crear comunidad en redes. Cada vez más jóvenes producen contenido para TikTok, Twitch, YouTube o Instagram, pero muchos arrancan sin formación técnica. En ese contexto, la Universidad San Pablo-T lanzó un Taller de Producción y Streaming Audiovisual pensado para quienes quieran dar un paso más en el mundo digital.

La propuesta comenzará el 6 de junio y se extenderá hasta el 29 de agosto. Las clases serán presenciales, los sábados de 10 a 13, en la sede Plaza de la universidad, ubicada en San Martín 435.

Una propuesta para creadores, periodistas y emprendedores

El taller está dirigido a comunicadores, estudiantes, periodistas, emprendedores, creadores de contenido y público en general. La idea es que los participantes aprendan desde herramientas básicas hasta recursos profesionales para producir transmisiones en vivo y contenido audiovisual para plataformas digitales.

Según informó la USP-T, la capacitación tendrá tres etapas de formación. Durante el cursado se trabajará tanto en aspectos técnicos como narrativos, con foco en la creación de contenidos de calidad y en el manejo de equipamiento audiovisual.

La propuesta aparece en un momento en el que las transmisiones en vivo ganan espacio dentro del entretenimiento, el periodismo y la comunicación digital. Hoy, muchos jóvenes usan el streaming para informar, vender productos, generar comunidades o construir proyectos personales en redes sociales.

Además de aprender cuestiones técnicas, el taller apunta a que los participantes desarrollen herramientas para comunicar mejor sus ideas y potenciar sus proyectos audiovisuales.

Cuánto cuesta y cómo inscribirse

La cuota tendrá un costo de $70.000 y podrá abonarse mediante link de pago, a través de Mercado Pago, Pago Fácil o Rapipago.

Las inscripciones ya están abiertas y quienes quieran más información pueden comunicarse al 3816951381 o escribir a informes@uspt.edu.ar. Con celulares, cámaras y plataformas al alcance de cualquiera, la producción audiovisual ya no pertenece solo a grandes estudios: ahora también se aprende en aulas pensadas para la nueva generación digital.

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