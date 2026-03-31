¿Te animás a estar frente a cámara o crear contenido? La UNT abre una convocatoria para su streaming

La Universidad Nacional de Tucumán lanzó una nueva convocatoria pensada para estudiantes que quieran dar sus primeros pasos en medios y contenido digital. Se trata de un programa de streaming universitario que busca sumar voces jóvenes tanto delante como detrás de cámara.
La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Comunicación Institucional, junto a Radio Universidad UNT y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. El objetivo es claro: transformar lo que ocurre dentro de las facultades: investigaciones, proyectos e ideas en contenidos dinámicos, actuales y con un lenguaje cercano.
Qué propone el streaming de la UNT
El programa apunta a construir un espacio donde los propios estudiantes cuenten la vida universitaria desde su mirada. Los contenidos estarán enfocados en temas como tecnología, actualidad y realidad social, pero con un formato pensado para redes y plataformas digitales.
En ese marco, la convocatoria está abierta a distintos perfiles:
- Conductores
- Movileros
- Productores de contenido
Para quienes quieran estar frente a cámara, se valorará la soltura al hablar, la curiosidad y las ganas de aprender. En el caso de producción, se buscan estudiantes con capacidad para investigar, sintetizar información y convertirla en contenido atractivo.
Un dato clave: no es necesario tener experiencia previa, ya que la formación estará a cargo del equipo técnico de Radio Universidad.
Requisitos y fechas de inscripción
La convocatoria está dirigida exclusivamente a estudiantes de la UNT que estén cursando en 2026. Además, deberán contar con disponibilidad horaria para participar de las instancias de formación y producción.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de abril, y el proceso de selección tendrá varias etapas:
- Evaluación inicial de videos enviados
- Audiciones presenciales
- Instancia final con los perfiles seleccionados
Para anotarte, tenés que completar el formulario online de inscripción: https://docs.google.com/forms/d
También podés consultar las bases y condiciones en el sitio correspondiente de la convocatoria.
Qué reciben quienes sean seleccionados
Quienes queden elegidos no solo participarán del programa, sino que también accederán a capacitaciones específicas en comunicación y producción digital. Además, deberán asistir a las grabaciones y seguir los lineamientos del equipo coordinador.
Como incentivo, recibirán una certificación institucional que respalda la experiencia adquirida, un punto que puede sumar valor en futuros proyectos laborales o académicos.
Una puerta de entrada a los medios
La propuesta aparece como una oportunidad concreta para estudiantes que quieren explorar el mundo de la comunicación, el streaming y la creación de contenido. En un contexto donde las plataformas digitales ganan cada vez más espacio, este tipo de experiencias permiten aprender haciendo.
Y también deja una idea clara: la universidad no es solo un lugar para estudiar, sino también para contar lo que pasa adentro, con voz propia y en tiempo real.