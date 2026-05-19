Mundial 2026: cuáles son las recomendaciones sanitarias para los argentinos que viajen a Estados Unidos, México y Canadá
Mientras miles de argentinos se preparan para viajar a la Copa del Mundo, el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, advirtió sobre el riesgo de contagio de sarampión y gripe, y pidió completar el calendario de vacunación.
Resumen para apurados
- Luis Medina Ruiz, ministro de Salud de Tucumán, recomendó vacunarse contra sarampión y gripe a los argentinos que viajen al Mundial 2026 en Norteamérica para evitar contagios masivos.
- Ante el aumento de casos globales de sarampión, el funcionario pidió completar el calendario sanitario. Citó brotes recientes causados por viajeros y el riesgo en aeropuertos y estadios.
- Esta medida busca prevenir la reintroducción de enfermedades controladas al país. Se espera que la concientización sanitaria minimice el impacto epidemiológico tras el evento masivo.
A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, advirtió sobre los riesgos sanitarios que pueden enfrentar los argentinos que viajen a Estados Unidos, México y Canadá para seguir a la selección argentina. El funcionario insistió en la importancia de completar el calendario de vacunación, especialmente ante el crecimiento de casos de sarampión en distintos países.
“Primero, que se vacunen”, remarcó Medina Ruiz al ser consultado sobre las recomendaciones para los hinchas que viajarán a la Copa del Mundo. Según explicó, el Ministerio de Salud monitorea de manera permanente la situación epidemiológica internacional y observa con preocupación el contexto sanitario de América del Norte. “Mucha gente se va a mezclar en aeropuertos, aviones y estadios. El riesgo es enfermarse allá y traer enfermedades como sarampión o gripe”, señaló.
El sarampión, la principal preocupación
El ministro fue contundente al hablar del sarampión, enfermedad que volvió a encender alarmas sanitarias en distintas partes del mundo debido a la caída en los niveles de vacunación.
“Sí, el riesgo es muy alto. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen. El virus busca nichos donde haya personas no vacunadas”, explicó.
Como ejemplo, recordó un caso reciente registrado en Buenos Aires. “Una familia que viajó por Rusia, Vietnam, Brasil y Dubái volvió al país y generó un brote de 38 casos. El virus fue saltando de persona en persona”, detalló.
Medina Ruiz además apeló a su experiencia profesional para dimensionar el peligro. “Yo vi casos graves de sarampión cuando era estudiante; salas enteras con chicos internados, neumonías, meningitis y casos mortales”, recordó.
Qué recomienda Salud antes de viajar al Mundial
El funcionario tucumano insistió en que quienes viajen revisen su carnet digital de vacunación y completen las dosis faltantes antes de subir al avión.
“Si todos estamos vacunados, aunque llegue un caso, no pasa nada”, sostuvo.
Entre las principales recomendaciones sanitarias para los viajeros aparecen:
- Revisar el carnet de vacunación.
- Aplicarse las dosis faltantes contra sarampión y gripe.
- Mantener medidas de prevención en lugares cerrados y con mucha circulación de personas.
- Consultar rápidamente ante síntomas como fiebre, tos o malestar general.
La advertencia llega en un contexto internacional delicado por el resurgimiento de enfermedades que parecían controladas y en medio de la expectativa por una Copa del Mundo que movilizará a millones de personas.