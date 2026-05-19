Mundial 2026: cuáles son las recomendaciones sanitarias para los argentinos que viajen a Estados Unidos, México y Canadá

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, advirtió sobre los riesgos sanitarios que pueden enfrentar los argentinos que viajen a Estados Unidos, México y Canadá para seguir a la selección argentina. El funcionario insistió en la importancia de completar el calendario de vacunación, especialmente ante el crecimiento de casos de sarampión en distintos países.