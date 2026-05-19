San Martín y un problema que se repite: no logra imponer diferencias contra los equipos de abajo

“No hay que bajonearse, hay que aprender”. La frase de Andrés Yllana después de la derrota contra Gimnasia y Tiro no pareció una simple declaración de ocasión. Más bien sonó como una advertencia interna. Porque el problema de San Martín ya no pasa solamente por perder puntos fuera de casa o por mostrar altibajos futbolísticos. El problema más profundo es otro: al “Santo” le cuesta muchísimo imponer la lógica frente a los equipos de la zona baja. En una Primera Nacional tan pareja como cruel, esa dificultad puede terminar costando demasiado caro.