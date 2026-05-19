La historia oculta detrás de la ruptura de Guido Kaczka y Florencia Bertotti: ¿qué pasó realmente?

Resumen para apurados
- Guido Kaczka y Florencia Bertotti terminaron su relación en 2010 en Argentina, tras años de matrimonio, debido al surgimiento de un nuevo romance entre la actriz y Federico Amador.
- Tras conocerse en 'Verano del 98', la pareja se casó en 2006. La crisis estalló en 2010 con rumores de infidelidad durante la tira 'Niní', lo que forzó un perfil bajo de la actriz.
- Hoy mantienen un vínculo maduro por su hijo Romeo. La evolución de su relación refleja la normalización de las familias ensambladas en el espectáculo y el bienestar mutuo actual.
Durante años, fueron una de las parejas más queridas del ambiente artístico argentino. Guido Kaczka y Florencia Bertotti compartieron no solo una historia de amor que parecía de cuento, sino también proyectos laborales, un hijo en común y una imagen pública sólida. Sin embargo, en 2010 y de manera repentina, anunciaron su separación sin dar mayores explicaciones, lo que alimentó rumores, versiones y especulaciones que, con el tiempo, comenzaron a esclarecerse.
¿Cómo se conocieron?
Ambos actores se conocieron en los pasillos de Verano del 98, una tira juvenil emblemática que marcó a una generación y reunió a talentos que hoy son figuras consolidadas del espectáculo. El flechazo fue inmediato y, tras algunos años de noviazgo, la pareja decidió casarse el 2 de diciembre de 2006. Dos años después nació su hijo Romeo, consolidando una familia que parecía inquebrantable.
Pero la historia tomó otro rumbo. Cuando Romeo tenía apenas dos años, la pareja se disolvió sin emitir comunicados ni declaraciones públicas. La prensa, por supuesto, comenzó a indagar. La pregunta que rondaba era una sola: ¿qué había pasado?
¿Qué pasó entre Guido y Florencia?
Con el tiempo, surgieron rumores de que Florencia Bertotti había iniciado una relación con el actor Federico Amador, a quien conoció durante las grabaciones de Niní, en 2010. En ese entonces, Amador también estaba casado y era padre de dos hijos pequeños. Al principio, se trató de simples versiones de la prensa, pero todo cambió cuando ambos fueron vistos juntos y fotografiados saliendo de la casa de ella.
La noticia sacudió al espectáculo: Bertotti habría dejado a Kaczka por Amador, con quien mantiene una relación estable hasta el día de hoy. Según allegados, la separación no fue fácil para Guido, quien atravesó un duro momento emocional. Por su parte, Florencia eligió alejarse durante años del foco mediático, una decisión que algunos vinculan directamente al escándalo que generó su nueva relación.
En una de sus escasas declaraciones sobre el tema, la actriz expresó: "Uno no es víctima de nada ni es tampoco el malhechor, son las circunstancias, eso sucede", dando a entender que no había culpables, sino decisiones difíciles que tomar.
Por su parte, Guido Kaczka rehízo su vida con Soledad Rodríguez, a quien conoció en 2011. Juntos formaron una familia con tres hijos: Benjamín, Helena y Eliseo. En 2018, pasaron por el registro civil para formalizar la unión.
A pesar del pasado, hoy la relación entre Kaczka y Bertotti es cordial y madura, especialmente por el bienestar de su hijo Romeo. El propio Guido contó en una entrevista que Soledad y Florencia "se ven muchísimo por mi hijo, hablan y siempre están como arreglando algo". Incluso reveló que tiene trato con Federico Amador: "Yo también me cruzo con su pareja. Cuando los chicos son chicos es cuando existe la necesidad de mantener ese vínculo", concluyó, dando cuenta de la madurez con la que ambos enfrentaron el desafío de una familia reconfigurada.