La historia oculta detrás de la ruptura de Guido Kaczka y Florencia Bertotti: ¿qué pasó realmente?

A pesar del pasado, hoy la relación entre Kaczka y Bertotti es cordial y madura, especialmente por el bienestar de su hijo Romeo. El propio Guido contó en una entrevista que Soledad y Florencia "se ven muchísimo por mi hijo, hablan y siempre están como arreglando algo". Incluso reveló que tiene trato con Federico Amador: "Yo también me cruzo con su pareja. Cuando los chicos son chicos es cuando existe la necesidad de mantener ese vínculo", concluyó, dando cuenta de la madurez con la que ambos enfrentaron el desafío de una familia reconfigurada.