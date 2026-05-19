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Virginia Abdala, sobre las elecciones UNT: "No debería haber un tercer un mandato, el Estatuto no lo permite"

La fórmula, integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala, reclamó ser proclamados automáticamente como nuevas autoridades académicas.

Los denunciantes Miguel Angel Cabrera y Virginia Abdala.
Los denunciantes Miguel Angel Cabrera y Virginia Abdala.
Hace 12 Min

En medio de un clima de máxima tensión política en la Universidad Nacional de Tucumán(UNT), la fórmula integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala reclamó ser proclamados automáticamente como nuevas autoridades académicas. "No debería haber un tercer un mandato, el Estatuto no lo permite", resaltaron.

Hoy, a las 17, se convocó a reunión al consejo superior de la UNT. "Me gustaría marcar -dijo Abdala-, que es un consejo superior extraño, porque en realidad los decanos y decanas que juraron ayer son automáticamente miembros, pero el resto de los consejeros superiores son parte del consejo anterior, porque las elecciones son el 26 de mayo", advirtió.

Tanto Abdala como Cabrera dijeron que ellos votaron a los miembros de la junta electoral, pero aclararon que eso no quita que las cosas se puedan hacer de otra manera. "Se han dicho muchas cosas, como que nosotros hemos puesto a la Universidad en una situación imposible, que hemos generado que la Universidad sea mal vista, y nosotros consideramos que abrimos un debate en la Universidad; creemos que es positivo que haya debate de modelos de universidad", insistió Abdala. 

"Hemos sido parte de las comisiones de la Asamblea Universitaria que estableció nuevo estatuto; hemos trabajado con mucha responsabilidad en el estatuto y nunca surgió jamás la idea del tercer mandato, lo que debería haber sido establecido en el nuevo estatuto. Ni el viejo ni el nuevo, ni en la letra ni en el espíritu se establece un tercer mandato. Por eso hemos tenido que acudir a la Justicia", remarcó Abdala.

Cabe recordar que el rector Sergio Pagani reapareció públicamente ayer tras el fallo judicial que frenó su postulación. Durante el acto de asunción de las nuevas autoridades del Gymnasium, Pagani defendió su posición frente al proceso electoral. "Estoy convencido de que mi postulación no violaba ninguna norma estatutaria, ni ninguna ley", afirmó.

"Tren fantasma"

Virginia Abdala insistió en la postura contraria un tercer mandato. "No debería haber ningún tercer mandato, porque el estatuto no lo permite. Nosotros no somos impugnadores seriales; hemos planteado una situación antiestatutaria", afirmó.

Por su parte, Cabrera dijo que "hay una gran parte de la comunidad universitaria que ve con asombro estos hechos. Defendemos la universidad pública y para nosotros la UNT es un estilo de vida. Queremos un diálogo académico, constructivo. Por eso nosotros, desde que iniciamos la campaña, hemos visto como una campaña de tren fantasma, porque estábamos solos, hacíamos declaraciones, decíamos lo que queríamos hacer, y nunca encontramos eco en lo que se da por llamar el oficialismo, porque nosotros no somos la oposición, somos parte de la universidad", remarcó.

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