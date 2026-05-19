Virginia Abdala, sobre las elecciones UNT: "No debería haber un tercer un mandato, el Estatuto no lo permite"

Por su parte, Cabrera dijo que "hay una gran parte de la comunidad universitaria que ve con asombro estos hechos. Defendemos la universidad pública y para nosotros la UNT es un estilo de vida. Queremos un diálogo académico, constructivo. Por eso nosotros, desde que iniciamos la campaña, hemos visto como una campaña de tren fantasma, porque estábamos solos, hacíamos declaraciones, decíamos lo que queríamos hacer, y nunca encontramos eco en lo que se da por llamar el oficialismo, porque nosotros no somos la oposición, somos parte de la universidad", remarcó.