Buscan llevar a juicio a los adolescentes acusados de un crimen en Alderetes

El lunes 11 de mayo, se realizó una nueva audiencia en la cual el MPF solicitó que se prorrogara la medida de disposición provisoria que vienen cumpliendo los imputados por 60 días. Según argumentaron los representantes de la Fiscalía de Homicidios I que dirige Pedro Gallo, están a la espera del informe de la pericia UFED que se practicó en los celulares de los acusados para determinar si hubo alguna comunicación luego del crimen, que sea relevante para el legajo. Además informaron que el arma homicida y la moto en la que se trasladaban los adolescentes aún no fueron encontradas. Las defensoras, Delfina Romano y Valeria Lezcano, no se opusieron a la prórroga de la preventiva, pero requirieron que sea cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario.