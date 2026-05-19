Cuál es el nombre de mujer más lindo del mundo, según un estudio científico

Los científicos analizaron qué sonidos resultan más agradables al oído y cuáles generan una respuesta emocional más positiva. El estudio también destacó otros nombres que, gracias a su combinación de sonidos y significados, han logrado enamorar a muchos. Entre ellos se encuentran Zoe, que significa "vida" en griego; Rosie, un diminutivo de Rose, evocando la belleza de esta flor; Ivy, que en inglés significa "hiedra" y transmite un sentido de naturaleza y fortaleza; o Phoebe, otro nombre de origen griego que significa "brillante" y "pura".