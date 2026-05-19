Uso intensivo del espacio aéreo: un cambio de matriz en el transporte de droga

“Antes los cargamentos pasaban vía terrestre o por ‘pitufeo’ y mulas. Luego aparecieron las avionetas y el ‘bombardeo’ de droga: el piloto tira la carga en un punto y otra célula la recibe y la ‘enfría’. Esto da impunidad porque las células no se conocen entre sí; si cae una, no puede delatar a la otra”, explicó el fiscal federal Ricardo Toranzos.