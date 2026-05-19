Il Suono salta las barreras entre lo lírico y lo popular

- En la provincia hay una presencia en el género lírico muy potente, con una tradición enorme de coros, el Conservatorio Provincial, el Instituto Superior de la UNT y los cuerpos estables. El talento vocal abunda y las agrupaciones de autogeneración abren posibilidades a los talentos locales. El gran aporte del lírico pop en la provincia es la renovación de públicos. Atrae a personas que quizás son renuentes a asistir a una ópera completa, pero tras conmoverse con un show de este género, se animan a descubrir los títulos clásicos. Además, dinamiza el mercado laboral de los músicos y cantantes locales, porque ofrece un formato de concierto versátil y de alto impacto emocional en teatros y salas independientes. La escena lírica local atraviesa un momento de resistencia creativa y descentralización. A la par de los espacios oficiales, hay una enorme camada de cantantes jóvenes con un nivel técnico excepcional que buscan nuevas narrativas (desde la ópera tradicional hasta el crossover).