Il Suono salta las barreras entre lo lírico y lo popular

Il Suono significa el sonido en italiano, y es el nombre elegido por músicos y cantantes tucumanos para unir la lírica con lo popular. El sábado, desde las 20.30 y en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), el ensamble presentará “Canciones para siempre”, un espectáculo que demostrará que ambos universos artísticos no están enfrentados sino que pueden convivir armónicamente sobre un escenario.
“No será una simple lista de canciones; será una narrativa musical”, anticipa Matías Santillán, uno de los tenores del grupo. “Esta propuesta nace como un puente entre dos mundos que parecían distantes: el virtuosismo de la ópera y la frescura de la música popular, un ensamble de música académica y cantantes líricos que interpreta ritmos populares y música de hoy y siempre, fusionados con la lírica, en formato vocal e instrumental”, le dice a LA GACETA.
El cantante precisa: “elegimos el lírico pop (o classical crossover) como forma expresiva porque permite romper el mito de que la técnica lírica pertenece exclusivamente a la música de élite o a los ambientes solemnes, aunque principalmente provenimos de sa forma expresiva”.
- ¿Cuál fue el criterio para seleccionar el repertorio del concierto?
- El próximo recital está concebido como un viaje de contrastes emocionales y rítmicos, que van desde melodías románticas reversionadas con estilo lírico hasta el dramatismo de la ópera, pasando por alegres interpretaciones instrumentales clásicas. Así es que integramos baladas del pop internacional como “I can’t help”, “La vida es bella”, “El día que me quieras” con arias de ópera icónicas como “Casta diva”, y el infaltable “Nessun Dorma” de Turandot.
- ¿Todo el listado es de temas conocidos?
- Valoramos un repertorio que trasciende el tiempo, por lo que seleccionamos composiciones que habitan en la memoria colectiva: melodías que los mayores reconocen por la tradición operística y que un joven identifica por haberlas escuchado en una película o en versiones modernas, además de la belleza armónica de cada una de ellas.
- ¿Hay algun hilo conductor en específico?
- Sí, es la inmortalidad de la melodía y que le da contenido al título del recital. Se da un eslabonamiento que une a artistas aparentemente tan dispares como Elvis Presley, Frank Sinatra, Dámaso Pérez Prado, Carlos Gardel o Giácomo Puccini. Nos proponemos romper las barreras entre lo académico y lo popular. Queremos demostrar que un mambo, un tango, un swing y una balada de rock pueden convivir en un mismo espacio, si se los trata con el respeto académico y la pasión popular que se merecen. El concierto demuestra que, sin importar si nació en un arrabal porteño, en un club de jazz de Nueva York, en un estudio de Memphis o en un salón de La Habana, la gran música popular comparte un mismo destino: la eternidad que otorga el formato académico.
- ¿Cómo están preparando este recital?
- Lo hacemos con la alegría del encuentro personal y encuentro musical que se presentan en los ensayos, cuidando las exigencias técnicas en la búsqueda de la calidad interpretativa, puliendo cada compás de la obra y la afinación de las notas, si es necesario, hasta alcanzar la calidad que nos conforme y que el público se merece. Se ensaya minuciosamente el equilibrio sonoro en las armonizaciones vocales con las instrumentales.
- ¿Cuál es el aporte del lírico-pop a la escena local, con tantos exponentes que tiene en Tucuman?
- En la provincia hay una presencia en el género lírico muy potente, con una tradición enorme de coros, el Conservatorio Provincial, el Instituto Superior de la UNT y los cuerpos estables. El talento vocal abunda y las agrupaciones de autogeneración abren posibilidades a los talentos locales. El gran aporte del lírico pop en la provincia es la renovación de públicos. Atrae a personas que quizás son renuentes a asistir a una ópera completa, pero tras conmoverse con un show de este género, se animan a descubrir los títulos clásicos. Además, dinamiza el mercado laboral de los músicos y cantantes locales, porque ofrece un formato de concierto versátil y de alto impacto emocional en teatros y salas independientes. La escena lírica local atraviesa un momento de resistencia creativa y descentralización. A la par de los espacios oficiales, hay una enorme camada de cantantes jóvenes con un nivel técnico excepcional que buscan nuevas narrativas (desde la ópera tradicional hasta el crossover).
- ¿Hay respuesta del público?
- El público tucumano sigue siendo sumamente exigente y apasionado; la clave actual reside en generar propuestas más cercanas a la comunidad, demostrando que la lírica en la provincia está despierta y activa, sin ignorar que la realidad económica obliga a los artistas a autogestionarse.
- ¿Hubo una moda alrededor del lírico pop desde los Tres Tenores que evolucionó hasta transformarse en un estilo particular?
- Sí, definitivamente hubo un punto de inflexión histórico. Lo que comenzó en las décadas de 1990 y 2000 como un fenómeno de masas impulsado por los conocidos Tres Tenores, quienes llevaron la ópera de los teatros a los grandes estadios, encendió una chispa comercial y artística. Posteriormente, productores maduraron la idea y crearon agrupaciones como Il Divo, o Il Volo, mientras solistas como Andrea Bocelli y Sarah Brightman terminaron de consolidar el classical crossover no como una moda pasajera o un simple “experimento”, sino como un género musical con identidad propia, combinando elementos de la tradición lírica con la estructura de la canción pop.
- ¿Cuál es el estado actual de la música lírica en Tucumán?
- El panorama de la música lírica en Tucumán atraviesa un momento de transición profunda, por el desarrollo cultural y la enorme ebullición creativa. No es un secreto que nuestra provincia es uno de los faros culturales más importantes del NOA con una tradición operística y coral de décadas, que nos enorgullece. El estado actual de la lírica es el de un movimiento ambicioso que busca renovarse. A pesar de la insuficiente infraestructura, abundan instrumentistas de gran calidad y voces excepcionales, pero faltaban eslabones intermedios. El ensamble Il Suono nace justamente para responder a este diagnóstico: venimos a demostrar que la autogestión en Tucumán puede ser ambiciosa, que se puede armar un ensamble instrumental de cámara, puramente en vivo, fuera de las órbitas oficiales, y que la música lírica en nuestra provincia está viva, audaz y despierta.
Los integrantes: formación en pleno
El concierto “Canciones para siempre” de Il Suono contará con la participación de todos sus integrantes. Como sopranos estarán María Silvia Soria y Flor Dani Sini Escudero; los tenores serán Manuel Ángel Santillán y Matías Daniel López Vera, quien también será el violinista; en flauta traversa intervendrá María Silvia Villa Armesto; en clarinete, Juan Luis Valenzuela; en trompeta, Daniel Nieva; en saxofón, Raúl Esteban Brito; en percusión, César David Barrionuevo; y al piano, Noelia Juárez. La dirección y los arreglos musicales son de Valenzuela.