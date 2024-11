Quincy Jones, el cerebro detrás de Sinatra y Michael Jackson

El single solidario “We Are the World”, pensado para recaudar fondos para aliviar la hambruna en Etiopía, surgió de su mente. Su trabajo benéfico abarcó también organizaciones afroamericanas para el progreso de ese sector (él mismo pasó de las pandillas callejeras a ser una de las figuras negras más respetadas) y de jóvenes músicos. Sus parejas más conocidas fueron las actrices Peggy Lipton y Nastassja Kinski, aunque afirmó haber estado además con Ivanka Trump y con Juliette Gréco. No se privó de las polémicas al criticar a The Beatles y a la Iglesia Católica o al reclamarle regalías no pagadas a los herederos de Jackson.