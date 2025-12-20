Teatro: vivir una fantasía para no afrontar la realidad

En 1867, el noruego Henrik Ibsen estrenó “Peer Gynt”. Hoy, en una versión actualizada y bautizada como “Pedro entre páginas”, llega a las 20.30 a El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), adaptada y protagonizada por Emmanuel Maximiliano Pereyra, con la dirección de Mariano Terré y el apoyo de la Embajada de Noruega, donde participó de un festival.
El actor define la obra como “la historia de todo aquel que alguna vez tuvo que irse para buscar su destino”. Sabe de lo que habla: tucumano, comenzó su formación con Raúl Reyes y luego partió a la Capital Federal donde estudió con Agustín Alezzo en su escuela El Duende.
“Nacer en Tucumán te da una identidad diferente al resto del país. Cuando estoy solo en el escenario haciendo Ibsen, siento que Alezzo está conmigo y también el chico que soñaba con actuar y no sabía lo que era subirse a un colectivo de larga distancia. Llevar esa mezcla es un orgullo para mí”, afirma.
El diálogo con LA GACETA define a su personaje como “un luchador incansable que usa la palabra como arma”. “Es un bibliotecario que se niega a una vida gris, a una rutina preestablecida. Tiene esa picardía nuestra, ese chamuyo argentino que es mitad encanto y mitad supervivencia; prefiere vivir en una fantasía hermosa antes que aceptar una realidad que le duele. Es dolorosamente tierno en su búsqueda de dejar algo que trascienda sin hacer caso a lo que deja o dejó escapar en el camino”, describe.
- ¿Qué te interesó del texto?
- Siempre quise hacerlo, lo trabajé en la escuela de actuación con Alezzo cuando era más joven; para cualquier actor es fundamental porque pasa por todos los estadios de emociones. Sentí que Ibsen, sin saberlo, escribió sobre nosotros, los que nacimos lejos de las grandes capitales. Peer Gynt es ese soñador de pueblo que mira el horizonte y se inventa historias para no sentirse atrapado; quiere ser “alguien” en el mundo y tiene miedo a volver a su casa con las manos vacías.
- ¿Qué está diciendo la obra en esta actualidad?
- Nos grita que paremos de mentirnos. Hoy, con las redes sociales, todos somos un poco Peer Gynt: editamos nuestra vida, mostramos solo los éxitos y escondemos las miserias bajo la alfombra. Si te sacan el celular y los aplausos, ¿quién sos realmente cuando estás solo en tu cuarto? En un contexto ferozmente capitalista que nos obliga estar atrás de una zanahoria, nos hacer recordar que lo más valioso quizás está más cerca nuestro de lo que estamos buscando. Combina humor ácido y una fuerte carga emocional para abordar, desde una mirada actual, la búsqueda de identidad, el paso del tiempo y las contradicciones del ser humano.
- ¿Todos somos, en algún momento, soñadores que evadimos la realidad?
- Totalmente. Sueña fuerte, porque el silencio de la espera por la recompensa te obliga a imaginar mundos. Evadir la realidad no siempre es malo; a veces es lo que nos salva. El problema es cuando nos creemos tanto el sueño que olvidamos abrazar a la gente que tenemos al lado o disfrutar un momento.
- La obra discurre en el país.
- Pasé de los fiordos noruegos al calor de nuestro país. Reemplacé las montañas mágicas por los pasillos de una gran biblioteca, que huele a humedad. Le dí voz a nuestra forma de sentir, con el aporte fundamental de Terré para no perderme en mi propio caos. Él puso el orden y la frialdad técnica necesaria.
- ¿Por dónde viaja tu Pedro?
- Es un viaje circular. Empieza en la rebeldía de la juventud; pasa por la soberbia del éxito, la caída estrepitosa, y termina volviendo al origen en sus 30 años. Tomó la decisión de luchar contra sí mismo para llegar a una saber si su búsqueda valió la pena.
