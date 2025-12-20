Teatro: vivir una fantasía para no afrontar la realidad

Tres obras: propuestas al aire libre y bajo techo

A las 19, el dúo Pulsión pondrá en escena gratis su show de circo “El kaos no para” en la plaza Gutemberg del Barrio Diza (avenida Democracia y esquina Ayacucho), dentro del ciclo municipal Teatro en los Barrios. En la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850), la academia Tole Tole presentará su obra “Puertas adentro”, donde en un formato de reality show, un panel de conductores y opinólogos televisivos expone y exagera conflictos entre hermanos para entretener al público a través de tres casos disparatados: un cumpleaños arruinado, un viaje de egresados en peligro y un chantaje por un diario íntimo, con la dirección general de Viky Ibañez. A las 21, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) se verá la comedia musical “Cuentos de Navidad en Tucumán”, que enmarca la fecha en la impronta regional norteña, con dirección de Patricia Mesías.



