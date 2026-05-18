Ancelotti confirmó a Neymar para el Mundial 2026 y estalló la alegría en Brasil

Resumen para apurados
- Carlo Ancelotti confirmó este 18 de mayo en Brasil la inclusión de Neymar Jr. en la lista definitiva para el Mundial 2026, despejando dudas sobre su condición física y liderazgo.
- Tras ausencias previas que generaron incertidumbre, el DT ratificó al jugador del Santos ante una audiencia récord de 600.000 personas durante el anuncio oficial del plantel.
- Neymar disputará su cuarta Copa del Mundo buscando el hexacampeonato. Su presencia revitaliza el estilo del equipo y fortalece las expectativas de Brasil para la cita de 2026.
Pocos jugadores en el planeta pueden causar semejante efecto. Más de 600.000 personas siguieron en directo el anuncio de Carlo Ancelotti para conocer a los elegidos de Brasil de cara al Mundial 2026. Sin embargo, la expectativa no estuvo repartida entre los 26 nombres que estarán en Norteamérica; todas las miradas se las llevó un solo protagonista: Neymar. Una de las mayores figuras del fútbol moderno tendrá su función de gala final en los grandes escenarios.
La incertidumbre fue total hasta el último segundo. El crack del Santos no había formado parte de la última convocatoria, lo que agigantó las dudas sobre su presencia. El DT italiano había sido tajante: no menospreciaba la jerarquía de "Ney", pero su condición física era la única llave para subirlo al avión.
Finalmente, el entrenador despejó los fantasmas. Antes de mencionar su nombre, una pequeña sonrisa se le dibujó en el rostro, como quien es consciente del peso de sus palabras. Su mención fue suficiente para desatar una ola de festejos entre los presentes, siendo el único caso de aclamación unánime en la lista de 26.
Ancelotti nombra a Neymar, la gente explota de alegrÃa y empiezan a sonar los tambores.— Sudanalytics (@sudanalytics_) May 18, 2026
IncreÃble momento en Brasil. pic.twitter.com/TPh1pAi3Ub https://t.co/cGmXXq116P
Así, la novela llegó a su fin y Neymar disputará su cuarta Copa del Mundo. El fanático futbolero sonríe porque la mística está garantizada. Si el "10" está feliz cuando reciba la pelota en Estados Unidos, México o Canadá, la esencia del 'Joga Bonito' dirá presente. Y un país entero soñará -por qué no- con bordar la sexta estrella en su escudo.
La lista de convocados:
ARQUEROS: Alisson (Liverpool); Ederson (Fenerbache); Weverton (Gremio).
DEFENSORES: Alex Sandro (Flamengo); Bremer (Juventus); Danilo (Flamengo); Douglas Santos (Zenit); Gabriel Magalhaes (Arsenal); Ibañez (Al-Ahli); Léo Pereira (Flamengo); Marquinhos (PSG); Wesley (Roma).
MEDIOCAMPISTAS: Bruno Guimarães (Newcastle); Casemiro (Manchester United); Danilo (Botafogo); Fabinho (Al-Ittihad); Lucas Paquetá (Flamengo).
DELANTEROS: Endrick (Lyon); Gabriel Martinelli (Arsenal); Igor Thiago (Brentford); Luiz Henrique (Zenit); Matheus Cunha (Manchester United); Neymar Jr. (Santos); Raphinha (Barcelona); Rayan (Bournemouth); Vinicius Jr. (Real Madrid).