Ancelotti confirmó a Neymar para el Mundial 2026 y estalló la alegría en Brasil

Pocos jugadores en el planeta pueden causar semejante efecto. Más de 600.000 personas siguieron en directo el anuncio de Carlo Ancelotti para conocer a los elegidos de Brasil de cara al Mundial 2026. Sin embargo, la expectativa no estuvo repartida entre los 26 nombres que estarán en Norteamérica; todas las miradas se las llevó un solo protagonista: Neymar. Una de las mayores figuras del fútbol moderno tendrá su función de gala final en los grandes escenarios.