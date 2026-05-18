El emotivo gesto de Álvaro Montoro con una atleta tucumana que sueña con competir en Grecia

Resumen para apurados
- El futbolista Álvaro Montoro donó su camiseta de la Selección a la atleta Andrea Galván para financiar su participación en el ultramaratón Espartatlón de Grecia en septiembre.
- Mediante un sorteo solidario, buscan cubrir los 14 millones de pesos necesarios para la logística de la prueba de 246 km. Galván es la primera tucumana en clasificar a este evento.
- Este gesto de unidad deportiva resalta la importancia del apoyo privado ante los altos costos de la alta competencia y asegura la presencia argentina en un desafío mundial extremo.
La solidaridad entre deportistas tucumanos volvió a dejar una imagen que trasciende los resultados y las competencias. El futbolista concepcionense Álvaro Montoro, actual jugador del Botafogo de Brasil y una de las jóvenes promesas surgidas del fútbol argentino, decidió donar una de sus camisetas oficiales de la Selección Argentina Sub-20 para colaborar con la ultramaratonista Andrea Galván, quien se prepara para competir en el Espartatlón de Grecia, una de las pruebas más extremas y prestigiosas del mundo.
La iniciativa consiste en realizar un sorteo solidario con la histórica indumentaria que utilizó el juvenil vistiendo los colores argentinos. Lo recaudado será destinado íntegramente a cubrir parte de los costos del viaje y la logística que requiere la participación de la atleta tucumana en la competencia internacional que se desarrollará el próximo 26 de septiembre.
Montoro, oriundo de la ciudad de Concepción, viene construyendo una carrera ascendente. Tras consagrarse campeón con Vélez Sarsfield, fue transferido al Botafogo de Brasil y se consolidó como integrante habitual de las selecciones juveniles argentinas. En una de sus participaciones llegó incluso a vestir la camiseta número "10" de la Selección Sub-20, símbolo histórico asociado al legado de Diego Armando Maradona.
Según contó su entorno familiar, el futbolista no dudó en sumarse a la causa al conocer las dificultades económicas que enfrenta Andrea Galván para concretar el viaje. El gesto fue rápidamente destacado por vecinos, deportistas y dirigentes de la región, quienes valoraron el compromiso y el acompañamiento entre representantes tucumanos de distintas disciplinas.
Una tucumana ante uno de los desafíos más extremos del planeta
Andrea Galván logró un hecho histórico para el deporte provincial: se convirtió en la primera mujer tucumana en clasificar de manera directa al Espartatlón, una ultramaratón de 246 kilómetros que une Atenas con Esparta y que debe completarse en un tiempo máximo de 36 horas continuas.
La atleta consiguió su clasificación luego de liderar el ranking argentino de ultradistancia y sostener actuaciones destacadas en competencias nacionales e internacionales. Entre ellas sobresale su reciente participación en Uruguay, donde completó 196 kilómetros en 24 horas consecutivas dentro de una pista.
La preparación para afrontar semejante desafío demanda un entrenamiento físico y mental extremo. Galván realiza rutinas de hasta 150 kilómetros semanales, combinadas con trabajos de fuerza, gimnasio y sesiones en doble turno. Además, para adaptar su organismo al desgaste de la competencia, suele entrenar durante la madrugada, iniciando jornadas a las dos o tres de la mañana para acostumbrarse a correr bajo privación de sueño.
“La carrera no solamente exige resistencia física; también requiere estrategia, control mental y una logística permanente”, explicó la deportista en recientes declaraciones periodísticas.
El alto costo de competir en Europa
Más allá del mérito deportivo, el principal obstáculo para concretar la participación en Grecia continúa siendo económico. El presupuesto estimado ronda los $7.000.000 por persona, cifra que asciende a aproximadamente $14.000.000 debido a la necesidad obligatoria de contar con un asistente técnico durante toda la carrera.
Ese acompañante cumple un rol fundamental: asistir a la atleta cada 10 kilómetros con hidratación, alimentación y suplementos específicos en los puestos de control oficiales. En pruebas de semejante exigencia, esos detalles resultan determinantes para sostener el ritmo y evitar complicaciones físicas.
Galván, además de entrenar al máximo nivel, compatibiliza su preparación deportiva con su trabajo y la crianza de sus hijos, dos de ellos con condiciones de neurodivergencia. En distintas entrevistas expresó que el atletismo se transformó en una herramienta de bienestar personal y superación frente a las exigencias cotidianas.
Un pedido de apoyo colectivo
Durante una entrevista realizada junto al periodista Jow Vázquez, se realizó también un llamado público a los funcionarios y representantes institucionales de Concepción para colaborar con aportes económicos que permitan garantizar el viaje antes de junio, fecha límite para confirmar la participación y adquirir los pasajes internacionales.
Mientras continúan las campañas solidarias y las acciones de recaudación, el gesto de Álvaro Montoro se convirtió en un símbolo de apoyo genuino entre deportistas tucumanos, demostrando que el esfuerzo individual también puede potenciarse a través de la comunidad.
Quienes deseen colaborar con Andrea Galván pueden hacerlo mediante transferencias al alias: andreagalvanultra
También se puede seguir la campaña y conocer novedades a través de sus redes sociales bajo el nombre “Andrea Galván Ultra”.
La historia une dos mundos distintos del deporte, pero atravesados por el mismo espíritu de sacrificio, disciplina y pertenencia. Desde una cancha de fútbol en Brasil hasta las rutas eternas de Grecia, Tucumán tendrá representantes que llevan consigo no solo sueños personales, sino también el acompañamiento de toda una comunidad.