El emotivo gesto de Álvaro Montoro con una atleta tucumana que sueña con competir en Grecia

La solidaridad entre deportistas tucumanos volvió a dejar una imagen que trasciende los resultados y las competencias. El futbolista concepcionense Álvaro Montoro, actual jugador del Botafogo de Brasil y una de las jóvenes promesas surgidas del fútbol argentino, decidió donar una de sus camisetas oficiales de la Selección Argentina Sub-20 para colaborar con la ultramaratonista Andrea Galván, quien se prepara para competir en el Espartatlón de Grecia, una de las pruebas más extremas y prestigiosas del mundo.