El esfuerzo del tucumano Álvaro Montoro para jugar el Mundial Sub-20 con Argentina

La Selección Sub-20 ya tiene definida su lista para el Mundial de Chile, que se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. El entrenador Diego Placente confirmó la nómina de convocados, marcada por ausencias como las de Franco Mastantuono y Valentín Carboni, pero también por incorporaciones inesperadas. Entre ellas, una historia de esfuerzo: la de Álvaro Montoro.
El mediocampista de Botafogo logró finalmente estar en la lista después de insistir junto a su familia para conseguir la autorización del club. Según reveló Globo Esporte, la institución brasileña no tenía intenciones de liberarlo, ya que la competencia no se disputa en fecha FIFA y su ausencia significará perderlo en partidos del Brasileirao ante Fluminense, Bahía e Internacional de Porto Alegre.
Montoro, habitual titular en el “Fogão”, hizo pesar su deseo de vestir la camiseta albiceleste en una Copa del Mundo. Su familia también participó de las gestiones y finalmente el club accedió, aunque con una condición: el jugador recién se incorporará al plantel argentino el 25 de septiembre, luego del duelo frente a Gremio. Esto significa que no podrá participar de los entrenamientos previos en el predio de Ezeiza.
El caso de Montoro cobra aún más relevancia si se lo compara con otros futbolistas de Botafogo. Por ejemplo, el colombiano Jordan Barrera, con apenas tres minutos jugados desde su llegada, no recibió autorización para sumarse a su selección. Lo del ex Vélez fue una verdadera excepción.
De esta manera, Montoro será uno de los nombres argentinos en la Copa del Mundo Sub-20, con un plus de esfuerzo personal y familiar que le permitió cumplir su sueño: estar presente en Chile con la camiseta de la Selección.