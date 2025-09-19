El esfuerzo del tucumano Álvaro Montoro para jugar el Mundial Sub-20 con Argentina

La Selección Sub-20 ya tiene definida su lista para el Mundial de Chile, que se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. El entrenador Diego Placente confirmó la nómina de convocados, marcada por ausencias como las de Franco Mastantuono y Valentín Carboni, pero también por incorporaciones inesperadas. Entre ellas, una historia de esfuerzo: la de Álvaro Montoro.