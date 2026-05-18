El dólar oficial encadenó otra suba y crecen las alertas por presión cambiaria

El dólar mayorista cae este lunes y estira la distancia con el techo de la banda a casi el 25%. El tipo de cambio oficial atraviesa un período de relativa estabilidad en la Argentina, sostenido por el fuerte ingreso de divisas del agro, emisiones corporativas y la continuidad del carry trade. Sin embargo, distintas consultoras económicas y analistas del mercado advierten que el escenario podría modificarse en el segundo semestre, con mayores presiones cambiarias y un eventual rebote del tipo de cambio oficial.